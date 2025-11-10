Чоловік тривалий час переховувався від слідства і перебував у міжнародному розшуку. Деталі справи та затримання підозрюваного розповідає 24 Канал із посиланням Нацполіцію.

Що відомо про справу з грошима "Укртатнафти"?

Слідство встановило, що упродовж 2017 – 2022 років підозрюваний разом із представниками інших близьких до компанії структур був причетний до схеми з привласнення понад 5,8 мільярда гривень.

Як з'ясувалося, зловмисники закуповували у "Укртатнафти" паливно-мастильні матеріали, продавали їх через підконтрольні підприємства, але кошти за отримане пальне не перераховували.

Зауважте! Отриманий прибуток від подальших продажів учасники схеми переводили на власні рахунки та привласнювали собі.

Щоб надати вигляду законної діяльності, посадовці оформлювали додаткові угоди, які дозволяли відтерміновувати оплату за пальне на невизначений термін, зокрема до двох років після завершення воєнного стану.

Затриманому інкримінують розтрату майна в особливо великих розмірах, скоєну у складі організованої групи.

За такі дії зловмисник може отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

До речі, у листопаді 2024 року правоохоронці здійснили низку обшуків і оголосили про підозру колишньому очільнику "Укртатнафти" Павлу Овчаренку та ще вісьмом особам, яких підозрюють у масштабному розкраданні.

