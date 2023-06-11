Сколько укрытий невозможно использовать во время обстрелов: в Киеве завершили проверку
Источник:КГГА
В начале июня из-за закрытого бомбоубежища в Киеве во время очередного ракетного обстрела страны-террористки погибли три человека. Комиссия провела новую внеплановую проверку защитных сооружений, которая завершилась 11 июня.
Проверке подлежали 4655 укрытий. Ее провели городские и районные службы совместно с представителями полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Результаты проверки укрытий и хранилищ
О результатах проверки укрытий, используемых украинцами при российских обстрелах, рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Проверка длилась 10 дней, и согласно результатам, из 4 655 объектов:
- 3041 укрытие, что составляет 65% от общего количества, оказалось пригодным,
- 973 укрытия, то есть 21%, могут быть укрытиями при условии надлежащего обустройства,
- 641 объект, что составляет 14% укрытий, не отвечает техническим условиям помещений, где могут находиться укрытия.
Петр Пантелеев также отметил, что из 65% пригодных к использованию укрытий к 15% нет ни одного замечания. Они оборудованы всем необходимым – от принудительной вентиляции и санузлов до средств пожаротушения и первой медицинской помощи.
Кроме того, по словам замглавы КГГА, в ходе инспекций фиксировали и оперативность открытия укрытий. По этому показателю:
- свободный доступ обеспечен к 2048 помещениям (67%),
- доступ обеспечивается в течение 5 минут в 993 помещениях (32,7%),
- обнаружены закрытыми – 28 (0,3%).
Что касается непригодных укрытий или укрытий, требующих обустройства, то оказалось, что в разрезе сфер управления:
- 851 объект (53%) – относится к сфере управления районных в Киеве государственных администраций,
- 575 объектов (35%) – к частной форме собственности,
- 170 объектов (11%) – к государственной сфере управления,
- 18 объектов (1%) – к сфере управления КГГА.
Результаты проверки укрытий / Инфографики КГГА
На что повлияют результаты проверки
По словам Петра Пантелеева, результаты, полученные в ходе проверки, "являются основанием для работы и улучшения состояния укрытий". Для этого в Киеве запустят два проекта по улучшению гражданской защиты в столице.
В частности, около 3 тысяч укрытий планируют обустроить автоматизированной системой открытия. Это позволит сделать доступ к ним во время воздушной тревоги гарантированным.
А также планируем приобрести в качестве дополнительных около двух сотен модульных железобетонных укрытий быстрого развертывания,
– отметил Петр Пантелеев.
Также замглавы КГГА предостерег от манипуляций информацией. Он подчеркнул, что сегодня 65% укрытий люди могут использовать во время воздушной тревоги, а "искаженные факты по этому поводу только дезориентируют людей".
"Такая важная во время военного состояния информация для населения должна доноситься объективно, а не быть инструментом политического влияния. Потому что некоторые чиновники манипулируют цифрами, заявляя о якобы только 15% подходящих укрытий", – подчеркнул Петр Пантелеев.
Что известно о трагедии в Деснянском районе Киева
- В ночь на 1 июня Россия нанесла очередной ракетный удар по столице Украины. Ракеты удалось сбить, однако от обломков погибли 3 человека: 33-летняя женщина, 34-летняя мать и ее 9-летняя дочь. В это время они пытались попасть в укрытие, однако дверь в поликлинику была закрыта.
- По словам очевидцев, люди стучали в дверь и умоляли их впустить, однако охранник медучреждения закрылся изнутри. Более того, он якобы был в состоянии алкогольного опьянения, а укрытие не в первый раз закрыто во время воздушной тревоги.
- 3 июня охранник поликлиники был единственным, кто признал свою вину. По его словам, причиной трагедии стало то, что ему просто не хватило времени, чтобы открыть все двери. Ему же суд избрал строжайшую меру пресечения.
- Из-за трагедии задержали, сообщили о подозрении и избрали меры пресечения четырем людям. Речь идет о первой заместительнице Деснянской районной государственной администрации, директоре больницы, заместителе директора по техническим вопросам, а также охраннике поликлиники.