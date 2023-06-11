Сколько укрытий невозможно использовать во время обстрелов: в Киеве завершили проверку

В начале июня из-за закрытого бомбоубежища в Киеве во время очередного ракетного обстрела страны-террористки погибли три человека. Комиссия провела новую внеплановую проверку защитных сооружений, которая завершилась 11 июня.

Проверке подлежали 4655 укрытий. Ее провели городские и районные службы совместно с представителями полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Результаты проверки укрытий и хранилищ

О результатах проверки укрытий, используемых украинцами при российских обстрелах, рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Проверка длилась 10 дней, и согласно результатам, из 4 655 объектов:

3041 укрытие, что составляет 65% от общего количества, оказалось пригодным,

973 укрытия, то есть 21%, могут быть укрытиями при условии надлежащего обустройства,

641 объект, что составляет 14% укрытий, не отвечает техническим условиям помещений, где могут находиться укрытия.

Петр Пантелеев также отметил, что из 65% пригодных к использованию укрытий к 15% нет ни одного замечания. Они оборудованы всем необходимым – от принудительной вентиляции и санузлов до средств пожаротушения и первой медицинской помощи.

Кроме того, по словам замглавы КГГА, в ходе инспекций фиксировали и оперативность открытия укрытий. По этому показателю:

свободный доступ обеспечен к 2048 помещениям (67%),

доступ обеспечивается в течение 5 минут в 993 помещениях (32,7%),

обнаружены закрытыми – 28 (0,3%).

Что касается непригодных укрытий или укрытий, требующих обустройства, то оказалось, что в разрезе сфер управления:

851 объект (53%) – относится к сфере управления районных в Киеве государственных администраций,

575 объектов (35%) – к частной форме собственности,

170 объектов (11%) – к государственной сфере управления,

18 объектов (1%) – к сфере управления КГГА.

Результаты проверки укрытий / Инфографики КГГА

На что повлияют результаты проверки

По словам Петра Пантелеева, результаты, полученные в ходе проверки, "являются основанием для работы и улучшения состояния укрытий". Для этого в Киеве запустят два проекта по улучшению гражданской защиты в столице.

В частности, около 3 тысяч укрытий планируют обустроить автоматизированной системой открытия. Это позволит сделать доступ к ним во время воздушной тревоги гарантированным.

А также планируем приобрести в качестве дополнительных около двух сотен модульных железобетонных укрытий быстрого развертывания,

– отметил Петр Пантелеев.

Также замглавы КГГА предостерег от манипуляций информацией. Он подчеркнул, что сегодня 65% укрытий люди могут использовать во время воздушной тревоги, а "искаженные факты по этому поводу только дезориентируют людей".

"Такая важная во время военного состояния информация для населения должна доноситься объективно, а не быть инструментом политического влияния. Потому что некоторые чиновники манипулируют цифрами, заявляя о якобы только 15% подходящих укрытий", – подчеркнул Петр Пантелеев.

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