Недопустимая ситуация: после трагедии в Киеве по всей Украине проверят доступность укрытий

В Украине проверят работу всех укрытий. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.

В ночь на 1 июня россияне атаковали Киев ракетами "Искандер". Хотя ПВО уничтожило все враждебные цели, от обломков сбитых ракет погибли 3 человека, среди которых – 9-летняя девочка. В момент, когда обломки упали вблизи людей, они пытались попасть в укрытие, но оно было закрыто.

К теме Россия ударила по Киеву ракетами в День защиты детей: все, что известно об атаке

В Украине проведут проверку

На заседании правительства украинский премьер заявил, что укрытия в любое время суток во время воздушной тревоги должны быть доступны всем людям. Поэтому Кабмин принял протокольное решение о проверке работы всех укрытий в стране и, в частности, в Киеве.

Во время этой атаки имела место недопустимая ситуация, когда люди не смогли попасть в укрытие. Ночью россияне в Киеве убили 9-летнюю девочку и еще двоих взрослых. Большое горе. Искренние соболезнования родным и близким!

– заявил Шмыгаль.

Также он сообщил, что правительство будет нарабатывать изменения в законодательство для усиления уголовной ответственности в отношении лиц, которые своей халатностью подвергают детей и взрослых смертельной опасностью. Шмыгаль подчеркнул, что наказание будет суровым, чтобы такие вопиющие случаи, как 1 июня в Киеве, больше не повторились.

В Киеве больше не будут запирать укрытие

Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук заявил, что в городе больше не будут запирать укрытие. Ранее такое решение не принимали, потому что "там сделаны ремонтные работы и бездомные будут организовывать приюты". Однако после трагедии 1 июня правительство пересмотрело позицию и приняло решение, что укрытия будут держать открытыми постоянно.

Кроме того, Ткачук подчеркнул, что горожане могут сообщить о закрытом укрытии на горячую линию спасателей 101 или Киевского городского совета – 1551. В таком случае на место инцидента прибудут спасатели и срежут замок, если укрытие будет заперто.