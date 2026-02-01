Укрзализныця назвала области с опасными маршрутами: что изменилось на 1 февраля
- На Харьковщине участок Лозовая – Барвенково – Краматорск остается зоной повышенного риска.
- На Запорожье и Сумщине мониторинговые группы Укрзализныци контролируют ситуацию, поезда могут останавливаться возле укрытий.
Укрзализныця сообщила об изменениях в движении поездов в ряде регионов на 1 февраля. Из-за угрозы российских ударов кое-где организованы объездные маршруты.
Изменения пока действуют на Харьковщине, Сумщине и Запорожье. Об этом проинформировала Укрзализныця.
Где и какие изменения действуют для пассажиров?
- Харьковщина
По данным Укрзализныци, участок Лозовая – Барвенково – Краматорск остается зоной повышенного риска. Поэтому пассажирам рекомендуют ехать автобусами по объездному маршруту.
- Запорожская область
В Запорожье мониторинговые группы "Укрзализныци" контролируют ситуацию в усиленном режиме.
Утром между городами удалось безопасно пропустить один из электропоездов, который обеспечил пересадочное сообщение для нескольких сотен запорожцев, поэтому по возможности вечером сделаем аналогично,
– добавили в компании.
Также, как заверили в Укрзализныце, уже проверен резервный вариант автобусного сообщения между Днепром и Запорожьем.
Пассажиров, которые вечером будут направляться в Синельниково и Запорожье, просят обращать внимание на указания поездных бригад при подъезде к Днепру. Пассажирам обратного направления – следить за сообщениями в приложении и инструкциями на вокзале.
- Сумщина
На Сумщине движение поездов сохраняется. Ситуацию контролируют мониторинговые группы. В случае возникновения угрозы поезда могут останавливаться возле укрытий.
Россия атакует железную дорогу: что известно?
Россия цинично бьет по объектам Укрзализныци. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко 30 января, за сутки зафиксировали 7 вражеских ударов по железной дороге.
27 января Россия ударила тремя дронами по пассажирскому поезду "Барвенково – Львов – Чоп". В результате атаки погибли и пострадали люди, а также загорелись вагоны.
В связи с ситуацией с безопасностью сейчас ограничено движение между Днепром и Запорожьем. Для пассажиров поездов №37/38 и №85/86 организовали перевозки автобусами.