Укрзализныця назвала области с опасными маршрутами: что изменилось на 1 февраля

Укрзализныця сообщила об изменениях в движении поездов в ряде регионов на 1 февраля. Из-за угрозы российских ударов кое-где организованы объездные маршруты.

Изменения пока действуют на Харьковщине, Сумщине и Запорожье. Об этом проинформировала Укрзализныця.

Где и какие изменения действуют для пассажиров?

Харьковщина

По данным Укрзализныци, участок Лозовая – Барвенково – Краматорск остается зоной повышенного риска. Поэтому пассажирам рекомендуют ехать автобусами по объездному маршруту.

Запорожская область

В Запорожье мониторинговые группы "Укрзализныци" контролируют ситуацию в усиленном режиме.

Утром между городами удалось безопасно пропустить один из электропоездов, который обеспечил пересадочное сообщение для нескольких сотен запорожцев, поэтому по возможности вечером сделаем аналогично,

– добавили в компании.

Также, как заверили в Укрзализныце, уже проверен резервный вариант автобусного сообщения между Днепром и Запорожьем.

Пассажиров, которые вечером будут направляться в Синельниково и Запорожье, просят обращать внимание на указания поездных бригад при подъезде к Днепру. Пассажирам обратного направления – следить за сообщениями в приложении и инструкциями на вокзале.

Сумщина

На Сумщине движение поездов сохраняется. Ситуацию контролируют мониторинговые группы. В случае возникновения угрозы поезда могут останавливаться возле укрытий.

Россия атакует железную дорогу: что известно?