18 января, 15:17
Укрзализныця изменила график движения более 100 поездов: о каких направлениях идет речь

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Укрзализныця меняет график движения более 100 поездов, чтобы минимизировать задержки из-за интенсивности движения на Фастовском участке.
  • Обновленные расписания поездов можно посмотреть на сайте Укрзализныци, и они вступят в силу в ночь с 21 на 22 января.

Укрзализныця меняет график движения более 100 поездов, в том числе и пригородных. По обновленным расписаниям поезда поедут уже в ночь с 21 на 22 января.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

Как меняется график движения?

Укрзализныця меняет график движения поездов, чтобы минимизировать задержки, вызванные увеличенной интенсивностью движения на пораженном врагом в декабре Фастовском участке.

Еще одной причиной стала безопасность пассажиров на части маршрутов.

В общем было пересмотрено более 100 графиков пригородных поездов по всей Украине, что позволит "разгрузить" наиболее интенсивные участки и, соответственно, сократить задержки, 
– говорится в сообщении.

По обновленным расписаниям украинские поезда поедут в ночь с 21 на 22 января.

Важно! Обновленные расписания пригородных рейсов можно посмотреть на сайте Укрзализныци.

В Укрзализныце добавили, что при выборе конкретного поезда важно обращать внимание на дату, должна быть отметка "действителен с 22.01.2026".

К тому времени должны извиниться: задержки в пределах 1-2 часов будут случаться, в зависимости от интенсивности движения на Фастовском участке, 
– отметили в пресс-службе.

Россияне бьют по железной дороге: последние новости

  • 11 января российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины. В результате удара были травмированы машинист и его помощник грузового локомотива.
     

  • Также в результате обесточивания ночью на Приднепровской железной дороге движение временно переводили на тепловозную тягу и генераторы. 
     

  • В первый день 2026 года Россия также осуществила атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины. Удары были зафиксированы в Одесской и Сумской областях, а также на Волыни.