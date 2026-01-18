Укрзализныця изменила график движения более 100 поездов: о каких направлениях идет речь

Укрзализныця меняет график движения более 100 поездов, в том числе и пригородных. По обновленным расписаниям поезда поедут уже в ночь с 21 на 22 января.

Как меняется график движения?

Укрзализныця меняет график движения поездов, чтобы минимизировать задержки, вызванные увеличенной интенсивностью движения на пораженном врагом в декабре Фастовском участке.

Еще одной причиной стала безопасность пассажиров на части маршрутов.

В общем было пересмотрено более 100 графиков пригородных поездов по всей Украине, что позволит "разгрузить" наиболее интенсивные участки и, соответственно, сократить задержки,

– говорится в сообщении.

По обновленным расписаниям украинские поезда поедут в ночь с 21 на 22 января.

Важно! Обновленные расписания пригородных рейсов можно посмотреть на сайте Укрзализныци.

В Укрзализныце добавили, что при выборе конкретного поезда важно обращать внимание на дату, должна быть отметка "действителен с 22.01.2026".

К тому времени должны извиниться: задержки в пределах 1-2 часов будут случаться, в зависимости от интенсивности движения на Фастовском участке,

– отметили в пресс-службе.

