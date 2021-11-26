Укрзализныця изменила правила покупки билетов на электрички

Пассажиры Укрзализныци больше не будут оформлять проездные документы на бланках заказа для региональных поездов 800-й нумерации. Это существенно упростит процесс покупки билетов на электрички.

Пресс-служба Укрзализныци сообщила о соответствующем решении 26 ноября. Ранее все пассажиры были вынуждены при покупке билетов на электрички через официальный сайт получать на почту бланк заказа.

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Потом его необходимо было обменять в кассе на билет.

Пассажиры с бланками заказов не могли совершить посадку на поезд. АО "Укрзализныця" решило ряд технических вопросов и упростило этот процесс, отменив оформление бланков заказов для региональных поездов,

– говорится в сообщении.

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