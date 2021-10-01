Укрзализныця начала продавать билеты на поезда через Viber и Telegram
Источник:телеграмм Укрзализныци
В Viber и Telegram от 1 октября можно приобрести билеты на поезда Укрзализныци. Оформить билеты в популярных мессенджерах можно на все маршруты дальнего следования.
К тому же билеты через мессенджеры доступны и на скоростных и региональных маршрутах. Однако, функция пока недоступна для пригородных электричек.
Напомним Укрзализныця восстанавливает соединение с Польшей, которое приостановили еще в начале пандемии
Что еще могут чат-боты Укрзализныци
Кроме упрощенной покупки билетов, в чат-боте можно получить актуальную информацию касательно перевозок и оценить их качество.
В чат-боте есть функции:
- продажи и возврата билетов;
- заказа питания;
- отображения расписания движения;
- информирования о прибытии, опоздания поезда, номера пути;
- онлайн-табло.
Также есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника и оставить обратную связь в специальной форме.Чат боты, по которым можно купить билеты по ссылке:
Telegram @Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot
Viber https://vb.me/ukr_railway
Что нового в "Укрзализныце" последнее время
- "Укрзализныця" 29 сентября запустила контейнерный поезд с экспортным грузом в Китай. Такой маршрут стал первым в истории независимой Украины.
- В Украине планируют построить высокоскоростную железную дорогу. Сейчас рассматривают 3 направления, одно из которых – Киев – Львов – Госграница.
- В Киеве 27 августа представили выставку обновленного подвижного состава от "Укрзализныци". Компания планирует запустить экспериментальные капсульные вагоны.
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Все билеты в чат-боте Укрзализныци
С 1 октября пассажирам УЗ в официальном чат-боте в Viber и Telegram доступны билеты на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах.
В чат-боте есть функции:
продажи и возврата билетов;
заказа питания;
отображения расписания движения;
информирования о прибытии, опоздания поезда, номер пути;
онлайн-табло.
Также есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника и оставить обратную связь в специальной форме.
Чат бот по ссылке:
Telegram @Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot
Viber https://vb.me/ukr_railway