Укрзализныця назначила бесплатный эвакуационный рейс в Чехию

Укрзализныця продолжает помогать государству эвакуировать граждан из "горячих" точек. Она доставляет их в более безопасные города или за границу.

Сейчас вместе с чешской железной дорогой перевозчик решил назначить дополнительный эвакуационный рейс в Чехию. Он будет бесплатным.

Заметьте Из-за комендантского часа в Запорожье Укрзализныця меняет маршрут ряда поездов

Бесплатный эвакуационный рейс УЗ в Чехию

Так, 27 марта можно будет отправиться из Украины в чешский Богумин.

Поезд №911 Мостиска II – Богумин будет отправляться со станции Мостиска в 15:15 и прибывать в Богумин в 21:26.

В Укрзализныце посоветовали один из путей в Мостиск – электричкой из Львова, которая отбывает в 9:02 и прибывает на станцию ​​Мостиска II в 11:03.

Международные эвакуационные рейсы на 26 марта

В Польшу:

№35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;

№715/716 Киев Пассажирский – Винница (11:25) – Пшемысль* в 08:30;

№901/902 Днепр – Хелм* (билеты оформлять до станции Ягодин) в 10:30;

№814/813 Львов – Хелм в 17:02;

№35/36 Одеса – Пшемысль о 18:22;

№67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм* в 19:13;

№7616 Ягодин – Хелм в 22:25.

В Словакию:

№8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице* в 11:35 (прибытие 13:49);

№961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице* в 16:50 (прибытие 18:13).

В Венгрию:

в течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь*;

№33 Мукачево – Будапешт* о 12:30;

№32521 Мукачево – Будапешт* о 16:30.

В Румынию:

Одесса – Измаил – Исакча (Румыния) в 23:23;

В Австрию:

№749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена в 14:07.

Недавно УЗ запустила сайт для граждан, пытающихся уехать из зоны боевых действий. Все о пассажирских перевозках на время войны, а также о регулярных рейсах – можете просмотреть по ссылке.

Укрзализныця вернула платный проезд не эвакуационными и зарубежными рейсами. Поезда, на которые нужно купить билет, отмечены звездочками.

Следует отметить, что все граничащие с Украиной страны ЕС пропускают через границу при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта.

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