Укрзализныця назначила эвакуационные поезда из Покровска и Славянска
10 апреля 2022 , 09:47Читати новину українською
Источник:телеграм УЗ
Укрзализныця назначила на 10 апреля ряд эвакуационных поездов с востока Украины. Они будут отправляться со станций в Покровске и Славянске.
Электропоезда будут назначены по необходимости диспетчерским расписанием. Украинцев призвали следить за объявлениями на вокзале.
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График поездов для эвакуации
Со станции в Покровске:
- 239 Покровск – Тернополь 10:00;
- 235 Покровск – Черновцы 13:00;
- 241 Покровск – Львов 14:00;
- 233 Покровск – Львов 16:30;
Со станции в Славянске:
- №45 Славянск – Ужгород 12:00;
- №273 Славянск – Львов 14:00;
- № 137 Славянск – Хмельницкий 16:30;
- №91 Славянск – Одесса 18:07.
Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, железной дорогой удалось эвакуировать 3,5 миллиона украинцев. Почти полмиллиона из них перевезли за границу.
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