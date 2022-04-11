Укрзализныця обновила график эвакуационных поездов на 11 апреля

Сегодня, 11 апреля, Укрзализныця запустит дополнительные эвакуационные поезда из Славянска и Покровска. Отмечается, что они будут курсировать в западные регионы Украины.

График назначенных поездов был опубликован в телеграм-канале перевозчика. В то же время, Укрзализныця информирует, что электропоезда будут назначены при необходимости диспетчерским расписанием, и призывает пассажиров внимательно следить за объявлениями на вокзале.

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Список эвакуационных поездов на 11 марта

Со станции Покровск:

№239 Покровск – Тернополь 11:00;

№233 Покровск – Чоп 15:00;

№235 Покровск – Черновцы 17:30.

Со станции Славянск:

№45 Славянск – Ужгород 12:00;

№273 Славянск – Львов 17:00.

Персонал Укрзализныци просит соблюдать правила безопасности пребывания на вокзале и следовать указаниям дежурного персонала.

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