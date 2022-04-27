Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 27 апреля

27 апреля 2022 , 05:55
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Источник:

Укрзализныця

На 27 апреля Укрзализныця назначила 6 поездов из эвакуационных зон. В частности, из Запорожья, Покровска и Харькова.

Полный список по направлениям опубликован на сайте Укрзализныци.

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В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления может меняться и призывают пассажиров следить за актуальной информацией на табло вокзала.

В частности, будут курсировать следующие поезда:

Запорожье – Львов

  • 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
  • 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1

Поезда в Чоп

  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр

Харьков – Ивано-Франковск

  • 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
  • 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск.

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Автор: Юлія Бабич