Укрзализныця приостановила продажу билетов на отдельные даты и направления: в чем причина
Укрзализныця временно ограничила продажу билетов на отдельные даты и направления, начиная с 27 августа. В частности, в настоящее время невозможно приобрести билеты из Днепра в западные регионы Украины.
Такое решение было принято в связи с необходимостью изменения расписаний после российских обстрелов железнодорожной инфраструктуры. Об этом Укрзализныця сообщила в социальной сети Threads.
Что известно об изменении движения поездов на ряд дат и направлений в конце лета?
Пассажиры, планировавшие поездки из Днепра во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск и другие города на западе страны, столкнулись с отсутствием билетов на конец лета.
Из Днепра в города на западе Украины нет билетов на поезд / Скриншот с сайта Укрзализныци
Официальные пояснения от транспортной компании появились в социальной сети Threads, где представители перевозчика ответили на вопросы пользователей.
В настоящее время приобрести билеты на поезда западного направления можно на станции Знаменка-Пассажирская. В обратном направлении продажа билетов также осуществляется исключительно до этой станции.
В компании пояснили, что вынужденные ограничения связаны с последствиями вражеских ударов.
Из-за последних российских атак, которые привели к гибели наших железнодорожников, повреждению и уничтожению локомотивов, вагонов и железнодорожной инфраструктуры, сейчас мы оперативно перестраиваем логистику и графики движения. Именно поэтому продажа билетов на отдельные даты и направления с 27 августа закрыта,
– сообщили представители перевозчика.
Точных сроков возобновления полноценной продажи билетов пока не называют.
"Как только окончательно определим возможность выполнения рейса и все необходимые технологические решения, продажу откроем. Когда именно это произойдет, сейчас честно сказать не можем", – подчеркнули в компании.
Пассажирам, планирующим поездки на Запад Украины, рекомендуют следить за обновлениями в официальном приложении или на сайте компании, чтобы вовремя узнать об изменениях в расписании.
Напомним, что в последнее время Россия все чаще наносит удары по транспортной инфраструктуре Украины. В частности, 8 августа оккупанты провели атаку на поезд маршрута "Сумы – Киев" в Сумском районе, в результате удара загорелся локомотив.