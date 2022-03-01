Укрзализныця прицепит два дополнительных вагона к поезду Киев – Варшава
Источник:Укрзализныця
Акционерное общество "Укрзализныця" готова эвакуировать максимум людей из точек Украины, которые находятся под обстрелами оккупантов.
Сегодня стало известно, что Укрзализныця прицепит еще два дополнительных вагона к поезду №67 Киев – Варшава.
Важно Укрзализныця обнародовала актуальную карту вокзалов: какие из них работают, а какие закрыты
Когда отправится поезд
Как сообщает официальный канал Укрзализныци, приоритет будет предоставляться детям с инвалидностью.
Поезд отправится с Киевского вокзала сегодня в 19:13.
Напомним, что теперь Укрзализныця будет каждый день обновлять расписание отправлений. Просмотреть актуальные рейсы на 1 марта можно по ссылке или на официальных страницах перевозчика.
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