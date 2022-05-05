Укрзализныця сообщила о задержке 20 поездов: у некоторых опоздание – более 11 часов
Источник:телеграм Укрзализныци
В Укрзализныце сообщили о задержках в графике 20 поездов по разным направлениям. Они возникли в результате ракетной атаки вечером 4 мая.
Враг еще раз сделал все, чтобы разрушить нашу инфраструктуру. В некоторых из рейсов задержки не значительны, а иногда прибытие будет даже на 11 часов позже.
Днем ранее Оккупанты ударили по 6 железнодорожным станциям: повреждения инфраструктуры тяжелые
Россия хочет сорвать эвакуацию
В сообщении Укрзализныци подчеркнули, что это очередная попытка врага прервать "Дорогу жизни". То есть движение эвакуационных рейсов по всей Украине.
Какие рейсы и насколько задерживаются:
- №59 Киев – Чоп (+11:44 часов);
- №149 Полтава – Черновцы (+11:11 часов);
- №37 Ужгород – Одесса (+11:09 часов);
- №135 Черновцы – Одесса (+9:53 часов);
- №38 Одесса – Ужгород (+9:27 часов);
- №45 Ужгород – Лозовая (+7:56 часов);
- №2 Харьков – Ивано-Франковск (+7:42 часов);
- №42 Львов – Днепр (+6:48 часов);
- №85 Запорожье – Львов (+5:03 часов);
- №5 Ивано-Франковск – Запорожье (+4:33 часов);
- №86 Львов – Запорожье (+3:25 часов);
- №14 Солотвино – Киев (+2:17 часов);
- №56 Рахов – Киев (+2:02 часов);
- №13 Киев – Солотвино (+1:32 часов);
- №749 Киев – Ивано-Франковск (+1:22 часов);
- №95 Киев – Рахов (+1:16 часов);
- №715 Киев – Перемышль (+40 минут);
- №706 Киев – Перемышль (+8 часов);
- №753 Харьков – Львов (+19 минут);
- №744 Львов – Дарница (+10:35 часов).
Известно уже о 2 разрушениях железной дороги
После объявления воздушной тревоги на большинстве территории страны начались взрывы. В частности, их слышали в Днепре и Кропивницком. Впоследствии мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что был "прилет" в центре города. А в Укрзализныце написали, что уничтожен объект их инфраструктуры. Как следствие там остановилось движение поездов.
А в Кировоградской области вражеская ракета попала в объект вне областного центра. Однако также повредили железнодорожное сообщение в регионе.
К теме – могут ли так сорвать поставки вооружения: смотрите видео