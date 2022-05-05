Укрзализныця сообщила о задержке 20 поездов: у некоторых опоздание – более 11 часов

В Укрзализныце сообщили о задержках в графике 20 поездов по разным направлениям. Они возникли в результате ракетной атаки вечером 4 мая.

Враг еще раз сделал все, чтобы разрушить нашу инфраструктуру. В некоторых из рейсов задержки не значительны, а иногда прибытие будет даже на 11 часов позже.

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Россия хочет сорвать эвакуацию

В сообщении Укрзализныци подчеркнули, что это очередная попытка врага прервать "Дорогу жизни". То есть движение эвакуационных рейсов по всей Украине.

Какие рейсы и насколько задерживаются:

№59 Киев – Чоп (+11:44 часов);

№149 Полтава – Черновцы (+11:11 часов);

№37 Ужгород – Одесса (+11:09 часов);

№135 Черновцы – Одесса (+9:53 часов);

№38 Одесса – Ужгород (+9:27 часов);

№45 Ужгород – Лозовая (+7:56 часов);

№2 Харьков – Ивано-Франковск (+7:42 часов);

№42 Львов – Днепр (+6:48 часов);

№85 Запорожье – Львов (+5:03 часов);

№5 Ивано-Франковск – Запорожье (+4:33 часов);

№86 Львов – Запорожье (+3:25 часов);

№14 Солотвино – Киев (+2:17 часов);

№56 Рахов – Киев (+2:02 часов);

№13 Киев – Солотвино (+1:32 часов);

№749 Киев – Ивано-Франковск (+1:22 часов);

№95 Киев – Рахов (+1:16 часов);

№715 Киев – Перемышль (+40 минут);

№706 Киев – Перемышль (+8 часов);

№753 Харьков – Львов (+19 минут);

№744 Львов – Дарница (+10:35 часов).

Известно уже о 2 разрушениях железной дороги

В компании подчеркнули, что пытаются сокращать время задержки. Поэтому графики прибытий могут периодически изменяться. Чтобы следить за актуальной информацией, необходимо просматривать ее на официальном сайте Укрзализныци – по ссылке

После объявления воздушной тревоги на большинстве территории страны начались взрывы. В частности, их слышали в Днепре и Кропивницком. Впоследствии мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что был "прилет" в центре города. А в Укрзализныце написали, что уничтожен объект их инфраструктуры. Как следствие там остановилось движение поездов.

А в Кировоградской области вражеская ракета попала в объект вне областного центра. Однако также повредили железнодорожное сообщение в регионе.

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