Укрзализныця восстановила поезд Мукачево – Будапешт: какой график
2 ноября 2021 , 09:39Читати новину українською
Источник:телеграм Укрзализныци
Укрзализныця возобновила курсирование международного поезда Мукачево – Будапешт. Сейчас уже можно приобрести билеты на рейсы.
В компании предупредили, что купить проездные документы можно только в кассах вокзалов. Об этом в компании рассказали 1 ноября.
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Поезд Мукачево – Будапешт снова будет курсировать
Со 2 ноября УЗ возобновляет курсирование пассажирского поезда №33/34 Мукачево – Будапешт через Чоп и Захонь,
– рассказали в компании.
Там объяснили по какому графику будет курсировать поезд:
- ежедневно будет отправляться из Мукачево в 12:30 и в Будапешт прибывать в 18:37;
- из Будапешта будет отправляться в 7:23 и прибывать в Мукачево в 15:30.
Кстати, рейс Мукачево – Будапешт запустили в декабре 2018 года.
Коротко о последних новостях Укрзализныци
- Компания с 4 ноября после 1,5-летнего перерыва возобновляет курсирование поезда №67/68 Киев – Варшава.
- Кстати, сейчас даже для путешествий межобластного сообщения обязательно нужно иметь сертификат о вакцинации или результат теста.
- По состоянию на конец октября, Укрзализныця развернула центры вакцинации уже на 30 вокзалах украинских городов. Более того, прививки от коронавируса там получили более 20 тысяч человек.