Опасности нет: движение поездов львовского направления через Шепетовку оперативно возобновили
Источник:Укрзализныця
Утром 25 июля из-за обстрелов меняли маршрут движения определенных поездов львовского направления, следовавших через Шепетовку. Сейчас движение уже возобновили.
В настоящее время опасности для пассажиров нет. Поезда едут уже по привычному маршруту.
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Движение поездов оперативно восстановили
Как сообщили в Укрзализныце, по состоянию на 9 утра движение поездов львовского направления через Шепетовку возобновлено. Опасности для пассажиров нет. Поезд 31 Запорожье – Перемышль поедет уже по привычному маршруту.
Однако есть задержки:
- Поезд №3 Запорожье – Ужгород 4 часа 30 минут;
- Поезд №96 Рахов – Киев 2 часа 30 минут;
- Поезд №87 Запорожье – Ковель 6 часов.
Отметим, что движение поездов меняли из-за российских ночных обстрелов Украины. Пассажиров с билетами на эти поезда принимали на следующие рейсы Укрзализныци аналогичного направления.
Ночная массированная атака Украины: что известно
- В ночь на 25 июля в Киеве слышали взрывы. Столицу атаковали "Шахедами". Однако силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете к Киеву.
- Также ночью враг атаковал Черкасщину ударными БПЛА. В результате этого есть три попадания. Два дрона-камикадзе попали в поля, еще один – в пустой сельскохозяйственный ангар. К счастью, обошлось без пострадавших и пожаров.
- Кроме того, ночью враг атаковал Полтавщину. На территории области наши силы ПВО сбили беспилотник.
- В Сумской ОВА сообщили, что ночью над регионом средствами ПВО Сил обороны уничтожен БПЛА типа "Шахед".
- Оккупанты также атаковали Житомирщину дронами-камикадзе. По предварительной информации, в результате удара "Шахедами" пострадал инфраструктурный объект. Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают. Информация о наличии жертв и масштабах повреждений уточняется.