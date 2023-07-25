Опасности нет: движение поездов львовского направления через Шепетовку оперативно возобновили

Утром 25 июля из-за обстрелов меняли маршрут движения определенных поездов львовского направления, следовавших через Шепетовку. Сейчас движение уже возобновили.

В настоящее время опасности для пассажиров нет. Поезда едут уже по привычному маршруту.

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Движение поездов оперативно восстановили

Как сообщили в Укрзализныце, по состоянию на 9 утра движение поездов львовского направления через Шепетовку возобновлено. Опасности для пассажиров нет. Поезд 31 Запорожье – Перемышль поедет уже по привычному маршруту.

Однако есть задержки:

Поезд №3 Запорожье – Ужгород 4 часа 30 минут;

Поезд №96 Рахов – Киев 2 часа 30 минут;

Поезд №87 Запорожье – Ковель 6 часов.

Отметим, что движение поездов меняли из-за российских ночных обстрелов Украины. Пассажиров с билетами на эти поезда принимали на следующие рейсы Укрзализныци аналогичного направления.

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