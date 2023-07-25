Зараз небезпеки для пасажирів немає. Поїзда їдуть вже звичним маршрутом.
Зверніть увагу Не лише Київщина: російські ударні дрони вночі атакували ще 4 області
Рух поїздів оперативно відновили
Як повідомили в Укрзалізниці, станом на 9 ранку рух поїздів львівського напрямку через Шепетівку відновлено. Небезпеки для пасажирів немає. Поїзд 31 Запоріжжя – Перемишль поїде вже звичним маршрутом.
Однак є затримки:
- Поїзд №3 Запоріжжя – Ужгород 4 години 30 хвилин;
- Поїзд №96 Рахів – Київ 2 години 30 хвилин;
- Поїзд №87 Запоріжжя – Ковель 6 годин.
Зауважимо, що рух поїздів змінювали через російські нічні обстріли України. Пасажирів із квитками на ці поїзди приймали на наступні рейси Укрзалізниці аналогічного напрямку.
Нічна масована атака України: що відомо
- У ніч проти 25 липня у Києві чули вибухи. Столицю атакували "Шахедами". Однак силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва.
- Також вночі ворог атакував Черкащину ударними БпЛА. Внаслідок цього є три влучання. Два дрони-камікадзе поцілили в поля, ще один – у порожній сільськогосподарський ангар. На щастя, минулось без потерпілих і пожеж.
- Окрім цього, вночі ворог атакував Полтавщину. На території області наші сили ППО збили безпілотник.
- У Сумській ОВА повідомили, що вночі над регіоном засобами ППО Сил оборони знищено БпЛА типу "Шахед".
- Окупанти також атакували Житомирщину дронами-камікадзе. За попередньою інформацією внаслідок удару "Шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Інформація щодо наявності жертв та масштабів пошкоджень уточнюється.