Зараз небезпеки для пасажирів немає. Поїзда їдуть вже звичним маршрутом.

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Рух поїздів оперативно відновили

Як повідомили в Укрзалізниці, станом на 9 ранку рух поїздів львівського напрямку через Шепетівку відновлено. Небезпеки для пасажирів немає. Поїзд 31 Запоріжжя – Перемишль поїде вже звичним маршрутом.

Однак є затримки:

Поїзд №3 Запоріжжя – Ужгород 4 години 30 хвилин;

Поїзд №96 Рахів – Київ 2 години 30 хвилин;

Поїзд №87 Запоріжжя – Ковель 6 годин.

Зауважимо, що рух поїздів змінювали через російські нічні обстріли України. Пасажирів із квитками на ці поїзди приймали на наступні рейси Укрзалізниці аналогічного напрямку.

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