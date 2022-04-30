Укрзализныця возобновила продажу билетов на сайте и через чат-бот
Источник:телеграмм Укрзализныци
Укрзализныця возобновила услугу приобретения электронных билетов. Все онлайн-сервисы перевозчика снова доступны.
Речь идет о сайте и чатботах Укрзализныци, а также о сервисах онлайн-поддержки и горячей линии. Об этом официально сообщили в 15:37 30 апреля.
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Онлайн-сервисы Укрзализныци снова работают
Около 11:40 30 апреля Укрзализныця сообщила, что ее онлайн-сервисы прекратили работу. Это связано с тем, что перевозчик устранял неотложные технические проблемы.
В результате технических работ онлайн-услуги были недоступны для пользователей в течение около 5 часов. Впрочем, теперь приобрести билет на поезд можно снова онлайн.
Онлайн-сервисы Укрзализныци снова на связи. Билеты можно покупать через сайт и чатбот,
– сообщили в компании.
Последние новости об Укрзализныце: коротко
- 28 апреля в "Укрзализныци" заявили, что добавляют сообщения с Польшей для населенных пунктов Ровно и Бердичев. Дополнительные остановки поезда Киев – Хелм будут введены уже с 1 мая.
- 26 апреля компания запустила 8-вагонный поезд-минигоспиталь. 27 апреля им совершили первый рейс и привезли во Львов 25 пациентов разной степени тяжести.
- Компания продолжает эвакуировать железной дорогой людей из самых горячих точек в более безопасные регионы.
- 26 апреля было возобновлено железнодорожное сообщение из Сум в Киев – теперь между городами каждый день курсирует поезд.
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