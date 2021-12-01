Укрзализныця запустила "Лыжный экспресс": откуда и куда будет отправляться

Укрзализныця запускает поезд Интерсити+ "Лыжный эксперес" из Киева в Славское на Львовщине. Он будет предварительно курсировать три дня в декабре и три дня в январе 2022 года.

Как сообщает перевозчик, воспользоваться поездом можно будет 24, 26 и 30 декабря. А в январе нового 2022 года Интерсити будет курсировать 2, 6 и 8 января.

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Детали о маршруте

Из Киева поезд №745/746 Киев-Славское будет отправляться в 06:02 и прибывать в Славск в 13:54. Обратно он будет отправляться в 16.20 и прибывать в Киев в 23.50. Во время поездки скоростной Hyundai Rotem будет останавливаться на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе.

В Укрзализныце также напомнили, что этот маршрут был запущен 15 декабря 2020 года. За новогодне-рождественский период удалось перевезти 26 тысяч пассажиров.

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