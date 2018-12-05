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      "Укрзализныця" запускает новый маршрут из Киева во Вроцлав: график движения

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      "Укрзализныця" запускает новый маршрут из Киева во Вроцлав
      "Укрзализныця" запускает новый маршрут из Киева во Вроцлав / Фото из открытых источников

      С 8 декабря 2018 "Укрзализныця" запускает новые беспересадочные вагоны Киев – Вроцлав. Вагоны будут курсировать с остановками, в частности на станциях Львов, Перемышль, Краков и Люблинец.

      Об этом сообщила пресс-служба компании.

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      "С увеличением спроса "Укрзализныця" расширяет сеть международных маршрутов в страны Европы. С 8 декабря начнут курсировать новые беспересадочные вагоны Киев – Вроцлав. Всего в новом графике пассажирского движения в связи с увеличением спроса будут курсировать 40 международных поездов, из них 20 – в страны Европы", – говорится в сообщении.

      Поезд будет отправляться ежедневно в 14:07, а прибывать во Вроцлав на следующий день в 11:25. В обратном направлении вагон будет отправляться в 16:30 и прибывать в Киев на следующий день в 17:14. Вагоны будут курсировать с остановками, в частности на станциях Львов, Перемышль, Краков и Люблинец.

      К слову, у желающих приобрести билеты на поезд через онлайн-сервис "Укрзализныци" возникли проблемы из-за некорректной работы этого сервиса. Все потому, что нагрузка на сервис заказа билетов на поезд онлайн возросла в 6 раз. Впоследствии, "Укрзализныця" наладила работу сервиса онлайн-заказ билетов booking.uz.gov.ua. Сейчас сервис работает еще с ограничениями, однако клиенты уже начали получать свои билеты или деньги, которые не удалось получить ранее из-за некорректной работы сайта.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости Польши Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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