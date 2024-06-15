Россияне обстреляли село Улаклы в Донецкой области: есть погибшие и раненые

Российская армия 15 июня обстреляла село Улаклы в Донецкой области. В результате этой вражеской атаки погибли и пострадали гражданские граждане.

Кроме того, после обстрела также есть повреждения гражданских зданий. На местах работают экстренные службы.

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Россияне обстреляли село Улаклы в Донецкой области

В Великоновоселковской поселковой военной администрации сообщили, что ужасный обстрел села Улаклы Волновахского района Донецкой области произошел из реактивных систем залпового огня (РСЗО) кассетными боеприпасами "Смерч". В результате атаки пострадала центральная часть населенного пункта.

Три человека погибло, пятеро получили ранения. Все пострадавшие – мирные жители, которые оказались в зоне поражения во время обстрела,

– сказали в СВА.

Представители поселковой военной администрации отметили, что на место трагедии оперативно прибыли спасательные службы, полиция, медики и представители местной власти. Пострадавшие были доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания неотложной помощи.

В прокуратуре и ОВА рассказали детали о вражеском обстреле

В Донецкой областной прокуратуре отметили, что попадание российских средств поражения состоялось по территории частного сектора.

"В результате атаки на огороде погибли 30-летний мужчина и 39-летняя женщина. Еще одна жительница 32 лет от телесных повреждений, несовместимых с жизнью, умерла во время транспортировки в больницу", – отметили прокуроры.

В то же время ранения различной степени тяжести получили граждане, которые в это время находились возле местного магазина. Мужчины в возрасте от 27 до 63 лет доставлены в больницу.

Последствия обстрела села Улаклы / Фото Донецкой областной прокуратуры и Донецкой ОВА

Глава Донецкой областной военной администрации также добавил, что в результате вражеского обстрела в районе села Улаклы повреждены 2 админздания, частный дом, магазин и 8 автомобилей.

В Донецкой областной прокуратуре уже начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.