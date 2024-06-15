Окрім того, після обстрілу також є пошкодження цивільних будівель. На місцях працюють екстрені служби.

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Росіяни обстріляли село Улакли в Донецькій області

У Великоновосілківській селищній військовій адміністрації повідомили, що жахливий обстріл села Улакли Волноваського району Донецької області стався з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) касетними боєприпасами "Смерч". Внаслідок атаки постраждала центральна частина населеного пункту.

Три людини загинуло, п'ятеро зазнали поранень. Всі постраждалі – мирні жителі, які опинилися в зоні ураження під час обстрілу,

– сказали в СВА.

Представники селищної військової адміністрації наголосили, що на місце трагедії оперативно прибули рятувальні служби, поліція, медики та представники місцевої влади. Постраждалих було доставлено до найближчих медичних закладів для надання невідкладної допомоги.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих громадян після ворожого обстрілу у селі Улакли в Донецькій області.

У прокуратурі й ОВА розповіли деталі про ворожий обстріл

У Донецькій обласній прокуратурі зазначили, що влучання російських засобів ураження відбулось по території приватного сектору.

"Внаслідок атаки на городі загинули 30-річний чоловік та 39-річна жінка. Ще одна мешканка 32 років від тілесних ушкоджень, несумісних з життям, померла під час транспортування до лікарні", – наголосили прокурори.

Водночас поранення різного ступеня тяжкості зазнали громадяни, які у цей час перебували біля місцевого магазину. Чоловіків віком від 27 до 63 років доставлено до лікарні.

Наслідки обстрілу села Улакли / Фото Донецької обласної прокуратури й Донецької ОВА

Очільник Донецької обласної військової адміністрації також додав, що внаслідок ворожого обстрілу у районі села Улакли пошкоджено 2 адмінбудівлі, приватний будинок, крамницю і 8 автомобілів.

У Донецькій обласній прокуратурі вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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