"Силы обороны заманили россиян": какова главная задача боев в Торецке

ВСУ продолжают держать оборону Торецка. Противник частично зашел в город, там продолжаются ожесточенные уличные бои. Это тактически выгодно Силам обороны, ведь россияне несут там максимально большие потери.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что в Донецкой области нет такого города, потеря которого считалась бы критической со стратегической цели. Каждый объект надо считать оборонительным рубежом, пока он выполняет эти функции.

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Нет признаков города

Торецк трудно назвать городом в классическом понимании этого слова. Там уже нет социальной инфраструктуры, а есть только сооружения, которые можно использовать как укрепления.

Во время чрезвычайно жестоких уличных боев мы (ВСУ – 24 Канал) наносим врагу очень существенные потери,

– сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Потери врага

Сергей Кузан объяснил структуру потерь оккупантов. По его словам, за каждые 2,5 квадратных метра россияне теряют одного бойца.

Это жестокий расчет войны. И именно Торецк является тем рубежом, где россияне вынуждены концентрировать свои силы. Бои продолжаются практически за каждый подъезд,

– отметил он.

Уличные бои в Торецке показали, что такой формат наступления оккупантам дается гораздо сложнее. Украинские штурмовые подразделения дают бой гораздо эффективнее, чем россияне, несмотря на значительные преимущества живой силы и техники.

Важно! Боец ВСУ Евгений Иевлев рассказал, что враг, наступая на Торецк, изменил тактику, уменьшив количество военных в штурмовых группах до 10 – 12 человек. Оккупанты действуют под прикрытием артиллерии и дронов.

Какая ситуация вблизи Торецка: смотрите на карте

Кузан подчеркнул, что пока Торецк выполняет свою главную задачу по "стачиванию" наступательного потенциала противника, до тех пор есть смысл его удерживать.

Силы обороны вынудили россиян именно к такому типу боев, фактически заманили их в городскую застройку. Там продолжается нами навязанный бой. Я считаю, что это успех ВСУ и демонстрация мастерства,

– добавил он.