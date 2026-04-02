Советник Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил 24 Каналу, что украинцы должны окончательно понять, что любой мир с Россией – временный.

Почему россияне снова выдвинули ультиматум?

Ультиматумы со стороны России звучат с 2022 года, но не имеют под собой основы. Ситуация на фронте кардинально отличается от той, что была 1,5 – 2 месяца назад.

Система уничтожения российской нефтяной инфраструктуры также существенно изменилась, потому что количество дронов существенно увеличилось. А российская ПВО, которую Путин постоянно называет уникальной, не справляется с этими атаками.

Несмотря на все Россия пытается воспользоваться вязким положением США. Операция в Иране не стала триумфальной для Трампа, как венесуэльская. Вместо того чтобы изменить режим, Трамп усилил позиции Корпуса стражей исламской революции – структуры, которая сотрудничает с Россией, модерирует террористические действия на Ближнем Востоке и призывает к уничтожению Израиля,

– пояснил Подоляк.

Выход США из войны с Ираном без решения проблем блокады Ормузского пролива и защиты нефтяных промыслов портит репутацию Трампа. Поэтому все игроки на мировом рынке стремятся это использовать.

Важно! Военнослужащий Александр Мусиенко сказал, что заявления Кремля о "2 месяца" для выхода Украины из Донбасса является инструментом давления, чем реальным условием для достижения мира. То, что такие месседжи озвучил не Путин, а его пресс-секретарь, может свидетельствовать о наличии внутренних дискуссий в российском руководстве относительно дальнейшей стратегии войны.

Способны ли россияне остановиться на Донбассе?

По словам советника, Россия ходит по кругу с ультиматумами, потеряла огромные ресурсы и понимает, что впереди только ухудшение ситуации. Хотя цены на нефть выросли, это не означает наличие легкой логистики или способности нарастить продажи.

Если россияне утверждают, что хотят только Донбасс, почему стремятся продолжать наступление дальше? Нет гарантий, что Россия остановится, поэтому "условия мира" невозможны, когда территории под оккупацией. Возможно только перемирие, а Россия останется врагом,

– сказал Подоляк.

Поэтому Украина должна укреплять восточную границу, переориентировать внешнюю политику с востока и усилить военные и ракетные программы.

"Любая агрессия со стороны России должна иметь жесткий ответ. Путин, который считал себя великим менеджером, не смог захватить даже Донбасс, потерял более миллиона человек, а теперь надеется, что США помогут надавить на Украину", – подытожил советник ОП.

