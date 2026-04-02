Радник Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив 24 Каналу, що українці мають остаточно зрозуміти, що будь-який мир з Росією – тимчасовий.

Чому росіяни знову висунули ультиматум?

Ультиматуми зі сторони Росії звучать з 2022 року, але не мають під собою основи. Ситуація на фронті кардинально відрізняється від тієї, що була 1,5 – 2 місяці назад.

Система знищення російської нафтової інфраструктури також істотно змінилася, бо кількість дронів суттєво збільшилася. А російська ППО, яку Путін постійно називає унікальною, не справляється з цими атаками.

Попри все, Росія намагається скористатися в’язким становищем США. Операція в Ірані не стала тріумфальною для Трампа, як венесуельська. Замість того щоб змінити режим, Трамп посилив позиції Корпусу вартових ісламської революції – структури, яка співпрацює з Росією, модерує терористичні дії на Близькому Сході та закликає до знищення Ізраїлю,

– пояснив Подоляк.

Вихід США з війни з Іраном без розв'язання проблем блокади Ормузької протоки та захисту нафтових промислів псує репутацію Трампа. Тому всі гравці на світовому ринку прагнуть це використати.

Важливо! Військовослужбовець Олександр Мусієнко сказав, що заяви Кремля про "2 місяці" для виходу України з Донбасу є радше інструментом тиску, ніж реальною умовою для досягнення миру. Те, що такі меседжі озвучив не Путін, а його прессекретар, може свідчити про наявність внутрішніх дискусій у російському керівництві щодо подальшої стратегії війни.

Чи здатні росіяни зупинитися на Донбасі?

За словами радника, Росія ходить по колу з ультиматумами, втратила величезні ресурси й розуміє, що попереду тільки погіршення ситуації. Хоча ціни на нафту зросли, це не означає наявність легкої логістики чи здатності наростити продажі.

Якщо росіяни стверджують, що хочуть тільки Донбас, чому прагнуть продовжувати наступ далі? Немає гарантій, що Росія зупиниться, тому "умови миру" неможливі, коли території під окупацією. Можливе лише перемир’я, а Росія залишиться ворогом,

– сказав Подоляк.

Тому Україна повинна укріплювати східний кордон, переорієнтувати зовнішню політику зі сходу й посилити військові та ракетні програми.

"Будь-яка агресія з боку Росії повинна мати жорстку відповідь. Путін, який вважав себе великим менеджером, не зміг захопити навіть Донбас, втратив понад мільйон людей, а тепер сподівається, що США допоможуть натиснути на Україну", – підсумував радник ОП.

