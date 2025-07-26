UltraUkraine: военные пробегут 1500 километров через всю страну для реабилитации побратимов

25 июля стартовал масштабный благотворительный ультрамарафон UltraUkraine, который проляжет через всю страну – от Дрогобыча до Донецкой области. За 35 дней военнослужащие 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" пробегут более 1 500 километров.

Цель – сбор 7 миллионов гривен на строительство спортивного зала для реабилитации и восстановления военных бригады.



Цель ультрамарафона UltraUkraine / Фото предоставлено 24 Каналу

Ультрамарафон начался в Дрогобыче, из города постоянной дислокации бригады и финиширует возле стелы "Донецкая область" под Покровском. Маршрут будет пролегать через крупнейшие города Украины, в частности: Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Винницу, Белую Церковь, Киев, Черкассы, Днепр и тому подобное.

Во всех этих городах, все желающие могут присоединиться к бегунам и пробежать с ними произвольную дистанцию.



Маршрут марафона / Фото предоставлено 24 Каналу

Следить за ходом UltraUkraine можно на страницах проекта в соцсетях Instagram і Facebook. Там постепенно будет появляться информация о забегах в отдельных городах с деталями мест встречи с бегунами и маршрутом, который можно будет пробежать с ними.

Смотрите также Суперсила "Помощь ВСУ": абоненты Киевстар собрали более 150 миллионов гривен для защитников

Когда было начало марафона?

Забег стартовал из Дрогобыча 25 июля.

Следующие встречи с участниками забега состоятся:

26 июля во Львове.

29 июля в Ивано-Франковске.

Ближайшие маршруты марафона в Дрогобыче, Львове и Ивано-Франковске / Фото предоставлены 24 Каналу

Как присоединиться к марафону и поддержать забег?

Военные открыли банк на организационные нужды забега на 300 тысяч грн.

Приобщиться к забегу может каждый. Для бегунов, как профи, так и любителей организаторы сделали регистрацию на событие. Это не означает, что нужно бежать вместе с Сергеем и Иваном всю дистанцию.

Общий сбор на 7 миллионов гривен здесь.

Слоганом забега является: "Беги с нами родными городами", то есть – любой может пробежать любую дистанцию где угодно.

Регистрируясь на забег, вы получите стартовый пакет, как на любых других забегах, в который входит:

летние облегченные беговые носки от партнеров забега Bandit socks

уникальная медаль финишера

стартовый номер участника забега, куда можно вписать город и имя.



Стартовый пакет участника марафона UltraUkraine / Фото предоставлено 24 Каналу

Заказав стартовый пакет участника UltraUkraine – вы поддержите организацию забега. Протяженность маршрута – 1 500 километров, стоимость стартового пакета – 1 500 гривен. Заказать его можно здесь.

Кроме того, в крупных городах забега будет организована точка встречи с бегунами и все желающие, за произвольный донат на основной сбор – могут пробежать произвольную дистанцию с военными.

Кто бежит в марафоне?

Сергей Панькевич – начальник службы физической подготовки бригады "Черный лес", кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. В ВСУ с 2016 года, участник АТО/ООС.

Иван Гуляк – инструктор по физподготовке, марафонец, путешественник и общественный активист, соорганизатор Дрогобычского полумарафона.



Сергей Панькевич и Иван Гуляк будут бежать в марафоне / Фото предоставлено 24 Каналу

Каждый день военные будут бежать ультрамарафон (50+ километров), с паузами на каждый седьмой день забега. Суммарно забег продлится более 35 дней, пока Сергей и Иван не доберутся до стелы "Донецкая область".

Почему забег важен?

UltraUkraine – это не только о выносливости, но и о восстановлении. Цель марафона построение спортивной инфраструктуры, которая поможет военным, которые возвращаются с фронта, проходить реабилитацию, восстанавливать физическую форму и психологическое равновесие.

Это будет пространство для: физической реабилитации после ранений; ежедневных тренировок личного состава; профилактики профессиональных травм и ПТСР; развития командной культуры и выносливости.

"Сначала у меня, как у начальника физической подготовки и спорта бригады, была мысль, что нам нужен зал для реабилитации и восстановления. Мы обратились с запросом к компетентным компаниям, чтобы оценить стоимость такого сооружения. Нам назвали ориентировочную сумму в 7 миллионов.

Мы в бригаде поняли, что нет сейчас на это денег, ведь есть множество боевых потребностей. Но потребность в восстановлении наших собратьев только растет. В прошлом году у меня впервые появились мысли о таком забеге. И вот, мы реализовываем этот безумный замысел. Я постоянно усиленно тренируюсь, и уверен в своих силах пробежать UltraUkraine", – говорит Сергей Панькевич.

Справочно! Бригада "Черный лес" – единственная в своем роде бригада артиллерийской разведки, специализирующаяся на разведке целей, обеспечении штабов разведданными, а также ведении огневого поражения противника. Это высокотехнологичное подразделение, работающее с беспилотниками, современной аналитикой и новейшими системами управления огнем.