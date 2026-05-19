Когда потеплеет до +30 и станет меньше дождей: метеоролог рассказала, какой погоды ждать

Погода на территории Украины может улучшиться уже на этой неделе, кое-где повысятся температурные значения. В дальнейшем возможно даже ослабление осадков.

Об этом сообщила руководитель отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня в комментарии для УНИАН.

Какую погоду ждать в Украине?

Наталья Голена рассказала, что на этой неделе в Украине еще ожидается неустойчивая погода с дождями и осадками. В то же время в отдельных регионах, по ее словам, температура воздуха может расти и составлять от 28 до 30 градусов тепла.

Она добавила, что на следующей неделе количество осадков в Украине, в частности в западных и северных областях, может уменьшиться, это будет связано с возможным распространением области повышенного атмосферного давления с запада.

Исключениями, вероятно, станут южная и восточная части. В свою очередь вышеупомянутое повышение температурных значений возможно на северо-востоке и востоке. Уже 21 мая потепление ожидается и в северной части.

Во второй половине дня возможны кратковременные дожди ливневого характера, град, шквалы. Это все не отменяется,

– уточнила метеоролог.

Является ли неустойчивая погода нормой для этого периода?

Заметим, что кратковременные дожди и грозы вполне типичны для мая. В этот период земная поверхность активно прогревается, из-за чего атмосфера становится более неустойчивой, что как раз способствует образованию кучево-дождевых облаков.

В связи с этим в последний весенний месяц довольно часто наблюдаются локальные ливни, грозы, а кое-где даже град и шквалистое усиление ветра. Такие явления считают характерным признаком перехода от весны к лету.

В то же время майские осадки также имеют важное значение для сельского хозяйства, поскольку они пополняют запасы влаги в почве в период активного роста озимых культур и способствуют формированию будущего урожая.

Какие прогнозы давали ранее?

Синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что до конца текущей недели в Украине ожидается постепенное повышение температурных показателей. Несмотря на это, существенного улучшения не будет, поскольку неустойчивая погода сохранится.

В то же время кое-где, как сообщал Иван Семилит, ближайшие дни еще будет преобладать сухая погода, лишь кое-где возможны кратковременные дожди и грозы. Но специалист также прогнозировал повышение температурных значений.

К слову, обычно метеорологическое лето в Украине наступает после устойчивого перехода температур через +15 градусов. Заметим, что в части областей в основном это происходит именно в конце весны, то есть в третьей декаде мая.