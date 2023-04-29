Стреляла по координатам, – Рыженко назвал особенности ракеты, которая попала по дому в Умани

По данным Киевского НИИ судебных экспертиз, оккупанты ударили по Умани крылатой ракетой Х-101, цена которой 13 миллионов долларов. Эта ракета стреляет по координатам.

Об этом 24 Каналу заявил заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах и военный эксперт Андрей Рыженко. По его мнению, была введена координата.

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"Они поставили координату, так она в эту координату и попала. Возможно, на пути движения этой ракеты они не учли траекторию, и могла оказаться эта многоэтажка", – считает бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины.

Что известно о ракете, попавшей в многоэтажку в Умани: смотрите видео

Стрельба по координатам

Рыженко рассказал, что такая ракета, как Х-101 или "Калибр", предназначена для стрельбы по целям на суше. Практически все стреляющие по ней ракеты делают это по координатам.

То есть в головку ракеты вводится координата цели и она с достаточно высокой точностью именно в эту точку координаты и попадает. Она не смотрит, что там – дом или еще какая-нибудь гидроэлектрическая станция. Она стреляет в точку,

– подчеркнул военный эксперт.

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