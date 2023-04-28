Россия попала ракетой по дому в Умани: все, что известно о террористическом обстреле

Утром 28 апреля страна-террорист в очередной раз прибегла к массированному ракетному обстрелу Украины. Одна из ракет в 4:30 утра попала в многоэтажный жилой дом в Умани Черкасской области, в результате чего есть жертвы и пострадавшие.

Заметим, что в результате обстрела города произошло два попадания российских ракет. Как сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, оккупанты попали не только в жилой дом на улице Комарова, но и в складские здания. В общей сложности было повреждено около 10 многоквартирных домов в городе, пишет 24 Канал.

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Ракета уничтожила целый подъезд

По словам главы МВД Игоря Клименко, в результате ракетного попадания в многоэтажке на улице Комарова почти полностью уничтожен первый подъезд. Из 46 квартир было уничтожено 27.

По предварительным данным, в этом подъезде были зарегистрированы 109 украинцев. При этом говорится только о людях, официально проживавших в квартирах этого подъезда.

Последствия массированной ракетной атаки по Украине 28 апреля / Фото из соцсетей Владимира Зеленского

Число жертв растет

Глава Черкасской ОВА около 7 утра также сообщил, что в результате удара было 5 пострадавших, жизнь трех человек оборвалась. Однако через несколько часов, около 10 утра, министр Игорь Клименко сообщил, что спасатели достали из-под завалов тела еще троих погибших. Позже, по состоянию на 14:00, число жертв возросло до 16. Также был изъят 1 фрагмент тела.

Заметим также, что возросло и количество пострадавших. По состоянию на 14:00 от российского ракетного обстрела пострадали по меньшей мере 18 украинцев, 9 из которых были госпитализированы.

Из-под завалов удалось спасти 17 человек, среди них – 3 ребенка. В настоящее время девять из них находятся в больнице. Причем, как сообщил глава МВД, один человек в крайне тяжелом состоянии.

На месте попадания российской ракеты работают спасатели и медики, под завалами еще могут находиться люди. Из-за удара, нанесенного оккупантами по гражданской инфраструктуре, следственно-оперативные группы и криминалисты Украины уже фиксируют очередное военное преступление России, а также документируют последствия ракетного удара.

Среди погибших есть дети

Среди жертв российской террористической атаки есть маленькие дети, их как минимум двое. Так, в Офисе генпрокурора сообщили, что в результате обстрела Умани погиб 9-летний ребенок, а позднее в ОВА подчеркнули, что среди погибших двое 10-летних детей.

Отметим, что советница руководителя Офиса Президента Дарья Заривная также сообщила, что в результате атаки по Умани погиб ребенок. Она опубликовала фотографию, на которой указали возраст ребенка – 3–4 года.

В 13:55 начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец подтвердил, что среди жертв российского террора есть трое детей.

На российскую атаку отреагировал Владимир Зеленский

На удар по гражданскому дому в Умани отреагировал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что мишенью российских террористов снова стали мирные люди и объекты.

Этот российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира. И получит. Каждая такая атака, каждое зло против нашей страны и людей приближает государство-террориста только к провалу и наказанию, а не наоборот, как они думают. Мы не забудем ни одно преступление, не дадим ни одному оккупанту избежать ответственности,

– сказал Зеленский.

Отреагировал на теракт и советник Офиса Президента Михаил Подоляк. Он назвал Россию террористической группировкой, которая намеренно обстреливает многоэтажные дома в то время, когда там спят семьи с детьми.

"Пять утра. Умань. Намеренный обстрел многоэтажных домов, в которых спокойно спали семьи с детьми. Нет, это не воспоминания о нацистах в XXI веке. Это реальность украинцев, которых убивают россияне. Уже известно о 7 погибших, 11 человек ранены, среди них есть дети – это методы не "второй армии мира", а безумной террористической группировки "РФ", – написал Подоляк.

Последствия российской ракетной атаки: видео

Где расположен дом, куда попали оккупанты: карта