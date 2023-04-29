Детский плач оборвался, когда рухнули этажи: жители дома в Умани о моменте удара

На рассвете 28 апреля Россия впервые за 50 дней нанесла массированный ракетный удар по Украине и впервые с начала полномасштабного вторжения нанесла прямой удар по Умани. К сожалению, в результате этого много погибших, среди которых и дети.

Согласно данным главы МВД Игоря Клименко, в результате удара погибли шесть несовершеннолетних: три девочки и три мальчика. Самому младшему ребенку было всего полтора года. Уманцы Дмитрий Васильевич и Ванда Ивановна рассказали ужасные подробности о моменте гибели одного ребенка.

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После обвала верхних этажей ребенок затих

Квартира супругов располагается на девятом этаже того же дома, того же подъезда, куда попала российская ракета, но с противоположной стороны. Им повезло, что стены дома выдержали удар. Однако за дверью их дома теперь пропасть.

Дмитрий Васильевич рассказал, что в первые минуты после взрыва часть верхних этажей держалась. После прилета у двери своей квартиры мужчина заметил пламя, а также услышал, как рыдала маленькая дочь соседей. Поэтому, несмотря на опасность, он бросился спасать соседей, однако уже было поздно.

У нас напротив квартира, где жили двое детей, бабушка и мама. Не знаем по поводу бабушки и мальчика, а девочка с мамой погибли. Они очень кричали, мы вообще не знали, что делается с ними. Я рвался их спасать, но не мог открыть дверь. А потом, когда все обрушилось, бедное затихло,

– рассказал Дмитрий Васильевич.

Желает Путину жить долго

После того как крылатая ракета попала в подъезд многоэтажки, Ванда Ивановна одной из первых позвонила правоохранителям. Всего лишь через 15–20 минут спасатели смогли забрать супругов из бетонного плена с помощью лестницы.

Дмитрию Васильевичу и Ванде Ивановне пока негде жить. Они не знали, где будут ночевать первую ночь после попадания, но все равно понимали, насколько им удалось выжить. Ведь кроме соседей, живших совсем рядом, крылатая ракета убила 23 жителей дома.

В частности, погибли их знакомые, жившие на первом этаже, погибла переселенка из Харькова, которая убегая от войны сняла квартиру в этом подъезде.

Здесь палатки разбивают. Друзья приглашали, но неудобно уходить в чужую семью. Горе великое, и все,

– сказал мужчина.

Его жена впоследствии поделилась, что желает Путину долгих годов жизни. Годов жизни, полных максимальных мучений за его кровожадность.

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