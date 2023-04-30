Ракета убила подростка и 10-летнюю девочку: в Умани погибло три поколения семьи
30 апреля 2023, 19:26Читати новину українською
В ночь на 28 апреля российские захватчики нанесли удар по многоэтажке в Умани. Среди погибших 5 членов одной семьи, где были 10-летняя девочка и 16-летний мальчик.
К сожалению, российские террористы убили три поколения семьи. Об этом сообщили в фейсбук-сообществе, информирует 24 Канал.
К теме Община скорбит: в Умани простились с погибшими в результате ракетного удара
В Умани погибла целая семья
Среди погибших:
- 39-летняя Ирина Барченко,
- 10-летняя дочь Ирины – Алина Барченко. Она училась в 4 классе,
- 16-летний сын Ирины – Алексей Лысак,
- Бабушка детей Любовь Барченко,
Любовь Барченко / фото соцсети
- Тетя Наталья Барченко.
Отмечается, что Наталья в канун трагедии приехала к сестре в гости.
Наталья Барченко / фото соцсети
Поддержать семью в таком горе: 5457082237237925 – Приват, Барченко Карина Андреевна.
Ракетный удар по дому в Умани: что известно
- 28 апреля Россия совершила массированный ракетный обстрел. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом в Умани, в результате чего есть жертвы и пострадавшие.
- 29 апреля спасательно-розыскную операцию завершили. Погибли 23 человека, в том числе 6 детей.
- В МВД сообщили, что 2 женщины числятся пропавшими без вести. Ранены 9 человек.
- Киевский НИИ судебных экспертиз заявил, что российские оккупанты атаковали Умань крылатой ракетой Х-101. Она стоит 13 миллионов долларов.
- На удар по гражданскому дому в Умани отреагировал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что мишенью российских террористов снова стали мирные люди и объекты.