Мобилизация с 25 лет: юрист в вопросах армии сказал, что это изменит

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении призывного возраста. Верховная рада голосовала за этот законопроект еще в 2023 году. Мобилизационный возраст теперь уменьшен до 25 лет.

До полномасштабного вторжения власть увеличила призывной возраст до 27 лет, чтобы привлечь больше военнообязанных к прохождению срочной службы, рассказал 24 Каналу Александр Золотухин, юрист в вопросах армии и прохождения военной службы. Он отметил, что сейчас эта норма стала неактуальной, поскольку срочной службы на период военного положения нет.

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Что повлияет на мобилизационные процессы

Министерство обороны обратилось в Кабинет Министров, чтобы тот инициировал законопроект об уменьшении призывного возраста с 27 до 25 лет.

Это позволит Министерству обороны мобилизовать больше граждан, которые являются пригодными по состоянию здоровья и могут проходить службу в армии,

– рассказал юрист.

Золотухин отметил, что еще до вступления в силу этого законопроекта людей в возрасте до 25 лет привлекали к прохождению военной службы по мобилизации.

Призывали тех, кто имел военную кафедру или ранее проходил срочную службу. Единичными случаями была мобилизация ограниченно годных, поскольку во время действия военного положения это условие не действует,

– пояснил он.

Юрист добавил, что ранее граждане в возрасте до 25 лет могли идти в армию только по собственному, или при условиях, приведенных выше.

Закон о мобилизации: основное