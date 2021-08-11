Остались жена и дочь: скоропостижно скончался 35-летний офицер танковой бригады ВСУ

На Донбассе умер старший лейтенант Петр Яшин. Военному из Черниговской области было всего 35 лет, когда оборвалась его жизнь.

Как сообщили в бригаде, где служил военный, у него произошла внезапная остановка сердца. В танковых войсках он служил с 2020 года.

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Что известно о Петре Яшине

Мужчине было всего 35 лет. Он родился в Прилуках, что в Черниговской области. С июня 2020 года Петр Яшин проходил военную службу в Первой отдельной танковой бригаде, входящей в состав Оперативного командования "Север".

Военный занимал должность инженера ремонтного батальона. Ранее он окончил факультет военной подготовки Харьковского политехнического института. У военного остались жена и дочь.

24 канал выражает искренние соболезнования родным и близким Петра Яшина. Вечная память!

В комментариях к сообщению сослуживцы и друзья Петра Яшина выражают соболезнования семье. Знакомые пишут, что он был искренним и ответственным человеком.

Жизнелюб, оптимист, Человек с большой буквы. С большим жизненным и служебным опытом он пришел учиться в военный вуз и стал офицером, профессионалом. Он всегда был примером для всех в учебе, службе и выполнении любых задач.

Добрейший человек, которого я знал! Бог забирает только лучших... Царство небесное, и вечный покой.

Вечная память, Господин лейтенант... Искренний, ответственный, смешной... самый добрый человек... Навсегда в памяти... Терпения и сил семье...

Царство небесное!!!! Вечная память!!!! Петр был искренним, вежливым, добрым и справедливым, так обидно, что идут от нас лучшие!!!!! Соболезнования жене и дочери!!!

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