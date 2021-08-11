Як повідомили у бригаді, де служив військовий, у нього сталася раптова зупинка серця. У танкових військах він служив із 2020 року.

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Що відомо про Петра Яшина

Чоловікові було лише 35 років. Він народився у Прилуках, що в Чернігівській області. З червня 2020 року Петро Яшин проходив військову службу в Першій окремій танковій бригаді, що входить до складу Оперативного командування "Північ".

Військових обіймав посаду інженера ремонтного батальйону. Раніше він закінчив факультет військової підготовки Харківського політехнічного інституту. У військового залишилися дружина та донька.

24 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Петра Яшина. Вічна пам'ять!

У коментарях до допису співслужбовці і друзі Петра Яшина висловлюють співчуття родині. Знайомі пишіть, що він був щирою і відповідальною людиною.

Життєлюб, оптиміст Людина з великої літери. З великим життєвим і службовим досвідом він прийшов вчитися у військовий Виш і став офіцером, професіоналом. Він завжди був прикладом для всіх у навчанні, службі і виконанні будь-яких завдань.

Найдобріша людина, яку я знав! Бог забирає тільки найкращих... Царство небесне, і вічний покой

Вічна пам‘ять Пане лейтенант… Щирий, відповідальний, смішний… Найдобріша людина… Назавжди в пам‘яті… Терпіння та сил сім‘ї…

Царство небесне !!!! Вічна пам'ять!!!!Петро був щирим, ввічливим, добрим та справедливим так прикро що ідуть від нас найкращі!!!!! Співчуття дружині та донечці!!!!

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