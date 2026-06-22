Ушел из жизни бывший депутат и ликвидатор аварии на ЧАЭС Александр Рябека

В воскресенье, 21 июня, на 67-м году жизни скончался народный депутат Украины V и VI созывов, ученый и правозащитник Александр Рябека.

Об этом сообщила Верховная Рада Украины.

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Что известно об Александре Рябеке?

В Верховной Раде Александр Рябека работал председателем подкомитета по вопросам законодательного обеспечения антикоррупционной политики и контроля за соблюдением прав граждан Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Также он участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

На сайте движения "Честно" отмечается, что Александр Рябека родился 26 ноября 1959 года. Среди прочего, он был преподавателем, доцентом кафедры управления информационно-аналитической деятельностью и евроинтеграции Института управления и экономики образования НПУ имени Драгоманова, членом политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина".

На смерть политика уже отреагировала народный депутат Юлия Тимошенко.

Александру Григорьевичу всегда было мало работы, он не умел оставаться равнодушным, всем переживал и обо всем беспокоился. Работал и работал. Бывший военный, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС, учитель и преподаватель. Очень порядочный и честный человек. Человек, который точно знал, что такое достоинство и честь,

– написала она.

Напомним, 15 июня скончался народный депутат Украины IV, V и VI созывов Сергей Осика. Он был одним из ученых, которые готовили проект Конституции Украины к голосованию в сессионном зале.

За свою государственную деятельность Осика также был награжден орденом "За заслуги" III степени и орденом князя Ярослава Мудрого V степени.