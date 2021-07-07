Умер экс-премьер Крыма Анатолий Франчук

Бывший премьер Крыма Анатолий Франчук умер в возрасте 86 лет. О его смерти стало известно 7 июля.

О смерти политика рассказал его сын Игорь. В то же время причины он не указал.

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Папы больше нет. Очень больно,

– написал сын умершего.

Реакция пользователей сети

В комментариях к сообщению пользователи выразили свои соболезнования по поводу потери:

"Твой отец был замечательным человеком. Царство Небесное".

"Как это возможно? Он всегда был в форме! Уникальный человек. Какая беда. Мои искренние соболезнования".

"Каким же он невероятно мужественным и красивым заходил в офис. От него веяло силой".