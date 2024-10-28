Умер мультимиллионер Аднан Киван

Умер основатель корпорации KADORR Group Аднан Киван. Он был самым крупным арабским инвестором в Украине.

Трагическое известие сообщила корпорация KADORR Group. Умер Аднан Киван 28 октября 2024 года. В декабре ему должно было исполниться 62 года.

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Что известно о смерти Аднана Кивана

Сегодня 28 октября 2024 года ушел из жизни основатель корпорации KADORR Group Аднан Киван, крупнейший арабский инвестор в Украине, известный успешными бизнес-проектами, социальными инициативами, а также благотворительностью и меценатством,

– написали в KADORR Group.

Там также рассказали, что Аднан Киван не разделял людей, а объединял.

Издание Думская со ссылкой на свои источники написало, что у бизнесмена была онкология.

В KADORR Group отметили, что надежной опорой, верной поддержкой и высшей ценностью для Аднана Кивана была его семья.

Корпорация выразила искренние соболезнования его жене, детям и внукам.

Что известно об Аднане Киване

Из открытых источников известно, что Аднан Киван родился в Сирии 1 декабря 1962 года. Получив среднее образование, поехал в Одессу учиться в Академии пищевых технологий.

Начиная с 2005 года создал компании "Диана-Плюс", которая связана с разработкой строительных проектов, в 2006 году – ЧП "Интеринвестбуд", которая занимается строительством, в 2010 году – KADORR Group, которая занимается строительством жилой недвижимости. Компания возвела более 40 жилых комплексов преимущественно в Одессе.

Также в 2017 создал компанию "Кадор зерно Украины", которая занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком и семенами и может выращивать зерновые и технические культуры.

В 2021 году он попал в список 100 самых богатых украинцев по оценке Forbes. В частности, оказался на 42 месте, а его состояние достигало 240 миллионов долларов.

Важно. Аднану Кивану принадлежит издание Kyiv Post, 7 канал в Одессе. Также с ним связывали сайт "УСИ Online" ("Украинская служба информации").

Аднану Кивану принадлежит половина бизнес-центра "Наполеон" в Одессе и еще 9 бизнес- и торговых центров и коммерческие помещения в жилых комплексах. В целом площадь коммерческой недвижимости, по данным Forbes, составляет 145 000 квадратных метров.