Умер первый директор Чернобыльской АЭС Брюханов

В 85 лет умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Его отстранили от работы после Чернобыльской катастрофы.

Мужчина умер 13 октября 2021 года. Именно он возглавлял строительство и эксплуатацию станции до катастрофы.

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Умер первый директор Чернобыльской АЭС

Сегодня (говорится о 13 октября – 24 канал) на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов,

– написали на странице станции.

На станции также выразили глубокие соболезнования родным и близким умершего. Мужчина проживал в Киеве, где и умер.

Именно Виктор Брюханов был директором Чернобыльской АЭС в течение 1970 – 1986 годов, то есть с самого начала и до трагического взрыва четвертого энергоблока АЭС.



Виктор Брюханов умер на 85 году жизни / Фото Чернобыльская АЭС

В "Википедии" говорится, что после катастрофы его отстранили от должности директора, однако с 1986 и до 1987 года он был заместителем начальника производственно-технического отдела ЧАЭС.

Что известно о Викторе Брюханове