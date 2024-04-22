"Умер у меня на руках": Виталий Капранов поделился подробностями смерти своего брата Дмитрия

Известный писатель Дмитрий Капранов неожиданно умер в возрасте 56 лет утром 16 апреля. Его брат Виталий рассказал детали трагедии.

По словам Виталия Капранова, брат умер у него на руках. Ранее Друг и коллега Капрановых Сашко Лирник рассказывал, что Дмитрий имел проблемы с сердцем и болел, и утром 16 апреля ему внезапно стало плохо.

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"Делал ему искусственное дыхание и массаж сердца, но все бесполезно"

Виталий Капранов сообщил, что делал своему брату искусственное дыхание и массаж сердца, когда тому стало плохо.

Но, к сожалению, это было бессмысленно, потому что порвалась аорта. Я не справился,

– отметил писатель.

Он добавил, что Дмитрий в своей жизни дважды реанимировал людей и дважды успешно. И все эти случаи произошли на улице, случайно.

"Так что учитесь делать искусственное дыхание. Если нет таких тяжелых случаев, как разрыв аорты, это может спасти", – подчеркнул Виталий Капранов.

Дмитрий Капранов был похоронен в Киеве на Байковом кладбище 18 апреля.

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