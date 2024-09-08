Умер ведущий КВН Масляков

8 сентября стало известно о смерти известного ведущего КВН Маслякова. При жизни он активно поддерживал Путина и проводил гастроли в оккупированных городах Украины.

На 83 году из жизни ушел популярный советский и российский ведущий, основатель "Клуба веселых и находчивых". Отмечается, что Масляков болел. У него диагностировали неоперабельную опухоль легких.

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Сторонник Путина и войны

Александр Масляков больше всего запомнился зрителям как неизменный ведущий программы "КВН" – ее он вел с 1964 по 2022 года.

Однако российский артист не менее известен своей поддержкой кремлевского режима и его агрессивных действий против Украины.

Так, Масляков публично поддерживал Путина, много лет подряд был его доверенным лицом на выборах и лично присутствовал на инаугурации диктатора в 2018 году. В 2024 году вновь выступал как доверенное лицо диктатора.

За полгода до полномасштабного вторжения Масляков провел очередную игру "КВН" – в оккупированной Ялте.

Его сын, как сообщают "Схемы", Александр Масляков-младший, в 2023 году вместе с двумя командами "КВН" приехал на оккупированную Донбасс и выступал перед так называемыми "ветеранами СВО". Среди городов, которые они посетили с концертами, был разрушен российской армией Мариуполь.

С 2017 года Масляков-старший – фигурант базы "Миротворец", где оказался за "соучастие в легализации аннексий Крыма и террористической организации "днр".

Осенью 2021 года в интервью "Комсомольской правде" отрицал возможность полномасштабной войны с Украиной, о которой тогда публично предупреждал Владимир Зеленский. По мнению Маслякова, такое предупреждение было "глупой".

Что известно о Маслякове