Умер пенсионер из Сум, год назад отдавший 35 тысяч долларов на нужды армии
Источник:"Общественное"
В Сумах скончался 87-летний пенсионер, отдавший собственные 35 тысяч долларов США на нужды Вооруженных Сил. Николай Ерес закупил оборудование для военных 117 бригад.
Николай Иванович пожертвовал свои средства тогда, когда это было нужно. История пенсионера побудила украинцев донатить больше Вооруженным силам.
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Невероятная жертвенность пенсионера
В Сумах не стало волонтера Николая Ивановича Ериса. Пенсионер скончался три недели назад в собственном доме. Об этом сообщили соседи мужчины.
Николай Иванович в 2022 году отправился в офис Общественного фонда "Сумы" с желанием направить собственные средства на нужды армии. Муж отдал 35 тысяч долларов на обеспечение 117 бригады. На эти средства украинские военные приобрели мульти- и квадрокоптер, антидронную пушку и прочее.
Волонтеры активно общались с мужем и хотели чем-то отблагодарить за такой донат. Однако Николай Иванович отказывался от какой-либо помощи. Его жена умерла еще до полномасштабного вторжения, что и побудило отдать свои сохранения.
Он всегда просил не делать из него героя, не соглашался на интервью, но увлеченно рассказывал о своей жизни и работе на заводе,
– написал волонтер Дмитрий Тищенко.
Пожертвование поразило волонтеров / фото Дмитрия Тищенка
Донат Николая Ивановича стал толчком к дальнейшей волонтерской работе. История 87-летнего пенсионера побудила людей больше финансово поддерживать военных. Это был фундамент, чтобы работать дальше.
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