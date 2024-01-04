Умерла одна из раненых при ударе по центру Харькова

4 января 2024, 12:49
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Источник:

Харківська обласна прокуратура

Умерла 84-летняя женщина, которая была ранена в результате ракетной атаки России 2 января по центру Харькова. За ее жизнь два дня сражались медики, женщина умерла в больнице.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. Таким образом количество погибших в результате атаки возросло до двух.

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Всего в результате обстрела погибли две женщины и 62 человека получили ранения разной степени тяжести, из них шестеро детей,
– сообщили в прокуратуре.

Отмечают, что 4 января к врачам обратилась 23-летняя девушка с контузией.

Больше об атаке врага

  • Утром 2 января в Харькове прогремела серия взрывов. Первый взрыв жители города услышали в 07:30. По сообщениям властей, за утро зафиксировали по меньшей мере 6 попаданий в Шевченковском районе.
  • В Шевченковском районе выбито более 2 тысяч окон в квартирах и 685 – в местах общего пользования.
  • С 29 декабря по 2 января в Харькове повреждено более 130 жилых домов, больше всего – в Киевском районе – 64.

Автор: Анастасія Лукашевська