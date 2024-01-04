Умерла одна из раненых при ударе по центру Харькова
4 января 2024, 12:49Читати новину українською
Источник:Харківська обласна прокуратура
Умерла 84-летняя женщина, которая была ранена в результате ракетной атаки России 2 января по центру Харькова. За ее жизнь два дня сражались медики, женщина умерла в больнице.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. Таким образом количество погибших в результате атаки возросло до двух.
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Всего в результате обстрела погибли две женщины и 62 человека получили ранения разной степени тяжести, из них шестеро детей,
– сообщили в прокуратуре.
Отмечают, что 4 января к врачам обратилась 23-летняя девушка с контузией.
Больше об атаке врага
- Утром 2 января в Харькове прогремела серия взрывов. Первый взрыв жители города услышали в 07:30. По сообщениям властей, за утро зафиксировали по меньшей мере 6 попаданий в Шевченковском районе.
- В Шевченковском районе выбито более 2 тысяч окон в квартирах и 685 – в местах общего пользования.
- С 29 декабря по 2 января в Харькове повреждено более 130 жилых домов, больше всего – в Киевском районе – 64.