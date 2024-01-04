Умерла одна из раненых при ударе по центру Харькова

Умерла 84-летняя женщина, которая была ранена в результате ракетной атаки России 2 января по центру Харькова. За ее жизнь два дня сражались медики, женщина умерла в больнице.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. Таким образом количество погибших в результате атаки возросло до двух.

Смотрите также Локальные возгорания и помощь раненым: полиция показала первые кадры после атаки по Харькову

Всего в результате обстрела погибли две женщины и 62 человека получили ранения разной степени тяжести, из них шестеро детей,

– сообщили в прокуратуре.

Отмечают, что 4 января к врачам обратилась 23-летняя девушка с контузией.

Больше об атаке врага