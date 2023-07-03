Умерла писательница Виктория Амелина: ее так и не удалось спасти после атаки по Краматорску

Российские военные цинично атаковали пиццерию в Краматорске вечером 27 июня. Среди пострадавших была Виктория Амелина. К сожалению, 1 июля стало известно, что ее сердце остановилось.

О ее гибели рассказали на странице общественной организации PEN Ukraine. Там отметили, что известили о том, что сердце Виктории Амелиной перестало биться только после оповещения ее родных и их согласия.

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Число жертв возросло

С огромной болью сообщаем, что 1 июля в больнице Мечникова в Днепре перестало биться сердце писательницы Виктории Амелиной. Ее жизнь оборвалась из-за ранения, несовместимого с жизнью, вызванного ракетным ударом российских оккупантов по ресторану в Краматорске 27 июня 2023 года,

– пишут в PEN Ukraine.

В организации объяснили, что первоначально трагическое известие узнали родные Виктории. И что PEN Ukraine сообщил его уже после того, как получил на это согласие.

Вскоре семья расскажет, когда и где будут прощаться с Викторией Амелиной в Киеве и Львове.

Что известно о Виктории Амелине

Она – писательница, член PEM Ukraine. Кроме того она занималась документированием российских военных преступлений для правовой организации Truth Hounds.

Кроме того она занималась документированием российских военных преступлений для правовой организации Truth Hounds. Виктория Амелина работала на деоккупированных территориях на Востоке, Юге и Севере нашего государства. Она была тем человеком, который на Изюмщине нашел дневник писателя Владимира Вакуленко. Его российские захватчики, к сожалению, тоже убили.

на Востоке, Юге и Севере нашего государства. Она была тем человеком, который на Изюмщине нашел дневник писателя Владимира Вакуленко. Его российские захватчики, к сожалению, тоже убили. Заметим, что в пиццерии на момент ракетного удара Амелина была с тремя иностранцами. Речь идет о политиках из Колумбии. Им всем удалось выжить.

Речь идет о политиках из Колумбии. Им всем удалось выжить. Серхио Харамильо вспомнил момент атаки. По его словам, они только собрались начать есть, но трапезу прервал "очень сухой звук взрыва". Он заметил, что сидели они под стеклянной крышей, которую вдребезги разнесло.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким писательницы.

И ты сидишь и видишь все эти летящие обломки, как в замедленной съемке перед твоими глазами, и пытаешься понять, что происходит. Да это было, так это чувствуется,

– рассказал Серхио Харамильо.