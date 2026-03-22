У нас есть продвижение и прогресс, – Умеров и Виткофф подвели итоги встреч в США

Во Флориде завершился раунд переговоров украинской и американской делегаций. Стороны уделили внимание гарантиям безопасности и гуманитарному треку.

Об этом 22 марта сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Смотрите также Есть сигналы, что возможно продолжение обменов, – Зеленский после встречи делегаций в США

Что обсудили на встрече команды Украины и США?

Секретарь СНБО заявил, что очередной этап переговоров делегаций Украины и США состоялся в рамках процесса, направленного на достижение устойчивого мира в Украине.

На этот раз стороны обсудили вопросы надежных гарантий безопасности. Среди гуманитарного трека сосредоточились, в частности, на обмене пленными и их возвращении с российской неволи.

Есть продвижение в согласовании позиций и дальнейшем сужении круга нерешенных вопросов,

– добавил Умеров.

Умеров отметил, что об итогах украинская делегация уже доложила президенту Владимиру Зеленскому. Однако детали сообщат по возвращении в Украину.

Глава украинской переговорной команды поблагодарил США за системную вовлеченность в переговоры и рассчитывает, что динамика позволит перейти к следующему этапу.

Впоследствии спецпредставитель президента США Трампа Стив Виткофф назвал переговоры "конструктивными". Они, по его словам, основывались на предварительном прогрессе сторон.

Что известно о переговорах во Флориде?