У нас есть продвижение и прогресс, – Умеров и Виткофф подвели итоги встреч в США
- Украинская и американская делегации во Флориде обсудили вопросы безопасности и гуманитарные вопросы, включая обмен пленными.
- Переговоры назвали конструктивными: стороны достигли прогресса в согласовании позиций.
Во Флориде завершился раунд переговоров украинской и американской делегаций. Стороны уделили внимание гарантиям безопасности и гуманитарному треку.
Об этом 22 марта сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.
Смотрите также Есть сигналы, что возможно продолжение обменов, – Зеленский после встречи делегаций в США
Что обсудили на встрече команды Украины и США?
Секретарь СНБО заявил, что очередной этап переговоров делегаций Украины и США состоялся в рамках процесса, направленного на достижение устойчивого мира в Украине.
На этот раз стороны обсудили вопросы надежных гарантий безопасности. Среди гуманитарного трека сосредоточились, в частности, на обмене пленными и их возвращении с российской неволи.
Есть продвижение в согласовании позиций и дальнейшем сужении круга нерешенных вопросов,
– добавил Умеров.
Умеров отметил, что об итогах украинская делегация уже доложила президенту Владимиру Зеленскому. Однако детали сообщат по возвращении в Украину.
Глава украинской переговорной команды поблагодарил США за системную вовлеченность в переговоры и рассчитывает, что динамика позволит перейти к следующему этапу.
Впоследствии спецпредставитель президента США Трампа Стив Виткофф назвал переговоры "конструктивными". Они, по его словам, основывались на предварительном прогрессе сторон.
Что известно о переговорах во Флориде?
Ранее лидер Украины сообщил, что на встрече 21 и 22 марта во Флориду отправилась только политическая группа украинской делегации, без военной. В то же время, российская делегация вообще отказалась ехать в США.
После первого дня переговоров Умеров сообщил, что стороны продолжили обсуждать ключевые вопросы и дальнейшие шаги переговоров.
А спецпредставитель США Уиткофф сказал, что встречи прошли конструктивно.
Кстати, делегация США состояла также из Джареда Кушнера и старшего советника Белого дома Джоша Грюнбаума. А в состав делегации из Украины входили еще глава Офиса Президента Кирилл Буданов, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и заместитель главы ОП Сергей Кислица.