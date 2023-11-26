Рекордная атака "Шахедов": Остин в разговоре с Умеровым отреагировал на очередное преступление России

Министр обороны Умеров поговорил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином. Чиновники обсудили актуальные приоритеты безопасности помощи Украине.

В ночь на 25 ноября, Дня памяти жертв Голодомора, страна-агрессорка нанесла массированный удар дронами-камикадзе. Глава Пентагона прокомментировал российское преступление в разговоре с министром обороны Умеровым.

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Глава Минобороны еженедельно проводит телефонную беседу со своим американским коллегой. Во время сегодняшнего разговора чиновники затронули вопрос неотложных потребностей Украины в безопасности. Это произошло на фоне вражеской атаки беспилотников. Глава Пентагона осудил непрерывные обстрелы Россией украинских городов и объектов критической инфраструктуры. Также Остин и Умеров обсудили общие шаги по усилению потенциала украинской армии.

Остин приехал в Киев, а после США объявили об очередном пакете помощи

: Напомним, что в ночь на 25 ноября оккупанты запустили 75 дронов-камикадзе типа "Шахед" и одну управляемую авиационную ракету. Из них удалось сбить 74 беспилотника. Ракету сбили над Днепропетровщиной. Основной целью вражеских дронов была столица. В Киеве "приземлили" более 60 "Шахедов". Тревога в городе продолжалась более 6 часов. В "Укрэнерго" уточнили, что столица была близка к тому, чтобы остаться без света. Ведь во время вражеских обстрелов были повреждены магистральные линии. Впрочем, энергетики оперативно отреагировали и устранили повреждения.

20 ноября глава Пентагона лично посетил украинскую столицу и встретился с президентом Зеленским. Во время переговоров глава государства поблагодарил американцев за твердое лидерство в поддержке Украины. Кроме того, Зеленский передал приветственное послание Байдену, которому в тот день исполнился 81 год. Украинский лидер пожелал коллеге победы, а вот где именно, на каком направлении – пусть определяет именинник, добавил президент.

Вскоре Пентагон раскрыл детали дополнительного пакета военной помощи стоимостью 100 миллионов долларов.

В него вошли, в частности, зенитные ракеты Stinger, один HIMARS и дополнительные боеприпасы, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и 105 миллиметров и противотанковые системы Javelin и AT-4.