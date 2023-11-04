Больше боеприпасов для ВСУ: Умеров провел разговор с Остином и рассказал о потребностях военных
Источник:Министерство обороны Украины
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Он поблагодарил за новый пакет военной помощи и рассказал о потребностях ВСУ.
К слову, о новом пакете военной помощи в размере около 425 миллионов долларов в Пентагоне объявили 3 ноября. Как отметили в США, это сделано "для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны".
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О чем говорили Умеров и Остин
Министры обороны Украины и США провели традиционный еженедельный телефонный разговор. Во время него Умеров поблагодарил Остина за постоянную и твердую поддержку. Вместе с тем, украинский министр подчеркнул, что украинские военным нужно больше боеприпасов.
Спасибо США и министру Остину за новый пакет военной помощи Украине. Мы обсудили последние обновления на фронте и состояние подготовки Сил обороны будущего. Я отметил текущие потребности Украины: больше боеприпасов для наших воинов,
– рассказал Умеров подробности разговора.
Что вошло в новый пакет помощи от США
В Пентагоне подчеркнули, что новый пакет военной помощи от США усилит противовоздушную оборону Украины, а также удовлетворит срочные потребности на поле боя. Так, партнеры передали на нужды ВСУ:
- дополнительные боеприпасы для передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды;
- ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более 3 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия и гранат;
- боеприпасы для обезвреживания помех;
- противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;
- 12 грузовиков для перевозки тяжелого оборудования;
- снаряжение для холодной погоды;
- запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование;
- дополнительные боеприпасы с лазерной наводкой для борьбы с беспилотными авиационными системами.
На новый пакет военной помощи отреагировали в Офисе Президента. В частности, Андрей Ермак поблагодарил партнеров за поддержку.