Минобороны распоряжается наибольшей частью бюджета: будут ли партнеры контролировать Умерова
На новоназначенного министра обороны Рустема Умерова легла серьезная ответственность. В частности, за распределение международной помощи.
Заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербан сказала 24 Каналу, что украинские партнеры будут внимательно следить за деятельностью Минобороны и его руководителя.
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"Это министерство сегодня распоряжается большей частью нашего бюджета, поэтому внимание будет очень серьезным", – отметила Щербан.
Именно поэтому важно публично отчитываться о деятельности министерства и перевести все закупки в Prozorro. Эффективность Минобороны будет непосредственно влиять на будущую помощь Украине. Если его деятельностью не будут удовлетворены на Западе, партнеры могут уменьшить поддержку Киева.
Коррупционные скандалы в Минобороны
Бывший министр обороны Алексей Резников мог уйти в отставку именно из-за возможных злоупотреблений с закупками.
Еще зимой журналисты опубликовали расследование о завышенных ценах на продукты питания. Особый резонанс получило предположение о покупке яиц по 17 гривен за штуку.
Кроме того, вышло расследование о закупке летних курток для военных по цене зимних. Резников тогда предложил пари: если это окажется правдой, он подаст в отставку.
У Минобороны новый глава: последние новости
- Верховная Рада 6 сентября назначила Рустема Умерова новым министром обороны вместо Алексея Резникова. Новую кандидатуру поддержали все фракции – всего проголосовало 338 депутатов. Перед этим Умеров возглавлял Фонд государственного имущества Украины.
- В Politico считают, что назначение крымского татарина на должность министра обороны Украины подает четкие сигналы миру. В частности, Киев продемонстрировал твердое решение вернуть оккупированный Крым.
- Во время представления Рустем Умеров перечислил приоритеты на должности министра обороны. В частности, он заявил о нулевой толерантности к коррупции и расширении международной коалиции.