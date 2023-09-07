Минобороны распоряжается наибольшей частью бюджета: будут ли партнеры контролировать Умерова

На новоназначенного министра обороны Рустема Умерова легла серьезная ответственность. В частности, за распределение международной помощи.

Заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербан сказала 24 Каналу, что украинские партнеры будут внимательно следить за деятельностью Минобороны и его руководителя.

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"Это министерство сегодня распоряжается большей частью нашего бюджета, поэтому внимание будет очень серьезным", – отметила Щербан.

Именно поэтому важно публично отчитываться о деятельности министерства и перевести все закупки в Prozorro. Эффективность Минобороны будет непосредственно влиять на будущую помощь Украине. Если его деятельностью не будут удовлетворены на Западе, партнеры могут уменьшить поддержку Киева.

Коррупционные скандалы в Минобороны

Бывший министр обороны Алексей Резников мог уйти в отставку именно из-за возможных злоупотреблений с закупками.

Еще зимой журналисты опубликовали расследование о завышенных ценах на продукты питания. Особый резонанс получило предположение о покупке яиц по 17 гривен за штуку.

Кроме того, вышло расследование о закупке летних курток для военных по цене зимних. Резников тогда предложил пари: если это окажется правдой, он подаст в отставку.

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