В ближайшее время может пройти обмен "1000 на 1000", – Умеров
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что уже в ближайшее время Украина и Россия могут провести обмен в формате "1000 на 1000".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
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Когда может произойти обмен пленными
В Стамбуле в пятницу, 16 мая, прошли переговоры Украины и России. После встречи министр обороны Рустем Умеров заявил, что уже в ближайшее время может состояться обмен пленными в формате "1000 на 1000".
Мы знаем дату, но пока не будем говорить ее,
– сказал он.
Умеров подчеркнул, что у украинской делегации есть директива президента. По его словам, во время встречи представители стран общались в рамках прекращения огня и обмена пленными.
Сейчас нам нужно обменять людей, а потом проинформируем о следующем шаге,
– так министр прокомментировал будущее переговоров.
Представитель России на переговорах Владимир Мединский также подтвердил обмен в формате "1000 на 1000" в ближайшее время.
Кстати, Рустем Умеров также заявил, что обсуждалась встреча Зеленского и Путина, работа над этим вопросом продолжается. Между тем глава российской делегации Мединский отметил, что Москва "приняла" запрос на встречу глав государств.