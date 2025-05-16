В ближайшее время может пройти обмен "1000 на 1000", – Умеров

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что уже в ближайшее время Украина и Россия могут провести обмен в формате "1000 на 1000".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Когда может произойти обмен пленными

В Стамбуле в пятницу, 16 мая, прошли переговоры Украины и России. После встречи министр обороны Рустем Умеров заявил, что уже в ближайшее время может состояться обмен пленными в формате "1000 на 1000".

Мы знаем дату, но пока не будем говорить ее,

– сказал он.

Умеров подчеркнул, что у украинской делегации есть директива президента. По его словам, во время встречи представители стран общались в рамках прекращения огня и обмена пленными.

Сейчас нам нужно обменять людей, а потом проинформируем о следующем шаге,

– так министр прокомментировал будущее переговоров.

Представитель России на переговорах Владимир Мединский также подтвердил обмен в формате "1000 на 1000" в ближайшее время.

Кстати, Рустем Умеров также заявил, что обсуждалась встреча Зеленского и Путина, работа над этим вопросом продолжается. Между тем глава российской делегации Мединский отметил, что Москва "приняла" запрос на встречу глав государств.