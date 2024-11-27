В Южную Корею прибыла украинская делегация во главе с Умеровым: известна цель визита

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым прибыла в Южную Корею. В ходе визита состоится встреча с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники издания Yonhap. Отмечают, что встреча президента Южной Коре с украинской делегацией пройдет уже сегодня, 27 ноября.

Смотрите также Разрыв связей между странами: КНДР перерезала линии электропередач на границе с Южной Кореей

Также представители Украины планируют разговор с главой оборонного ведомства Ким Йон Хюном в тот же день.

Список вооружения для ВСУ

По данным СМИ, во время обеих встреч Умеров сообщит разведданные о размещении войск КНДР в России. Также украинская сторона хочет заручиться поддержкой Южной Кореи в сфере военных вопросов.

Говорится, что украинская делегация привезла "список пожеланий", в котором указаны номенклатуры вооружений для Сил обороны. Вероятнее всего, речь пойдет о зенитных ракетах и артиллерийских системах.

Справочно. Ранее The Guardian сообщило, что Южная Корея опасается участия КНДР в войне в Украине. По словам аналитиков, Южная Корея косвенно оказывает военную помощь Украине, поставляя артиллерийские снаряды, которые продают союзникам Киева.



Считают, что помощь Южной Кореи может переломить ход всей войны в Украине. FT пишет, что Сеул поставил Украине больше артиллерийских снарядов, чем все европейские страны вместе взятые. Хотя это и было сделано не напрямую.