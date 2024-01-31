Поразительная точность и неуловимые для ПВО: на что способны бомбы GLSDB, которые получат ВСУ

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Для того чтобы выбить врага с нашей земли, для нашего государства важно иметь средства поражения, которые позволяют уничтожать цели в глубоком тылу оккупантов. Речь идет о складах с боеприпасами, штабах, логистических путях, фортификационных сооружениях, командных пунктах и тому подобное.

Еще в феврале 2023 года США объявили, что предоставят Украине так называемые "умные" бомбы GLSDB – гибрид авиабомб и кассетных боеприпасов с дальностью поражения до 150 километров. Однако почти через год стало известно, что оружие все-таки наконец отправляется в Украину.

Почему так долго? Ответ прост – GLSDB является абсолютно новой разработкой, которая еще официально не взята на вооружение армии США. После успешных испытаний в 2023 и в начале 2024 года Пентагон официально одобрил передачу этого вооружения Украине.

Эти управляемые авиабомбы имеют ряд преимуществ, среди которых точно можно отметить два – они имеют сверхвысокую точность, а для запуска используют уже имеющиеся в нашей армии платформы, которые ВСУ уже освоили и продемонстрировали невероятные результаты. Больше о возможностях и истории создания "умных" бомб GLSDB – читайте в материале 24 Канала.

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Когда GLSDB будут на вооружении Украины?

Вскоре после исторического решения о предоставлении Украине боевых танков M1 Abrams, администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете помощи для Украины. В рамках этого пакета было объявлено о предоставлении Украине "умных" бомб GLSDB. Однако через полгода американская пресса сообщила, что на поставки оружия Украине придется еще подождать, ведь США проводят испытания пилотного образца. Дело в том, что такие бомбы – новое оружие, хоть и создано из имеющегося в американской армии вооружения.

Почему именно GLSDB? Такое решение Вашингтона многие эксперты назвали своеобразным компромиссом, ведь в то время Украина уже активно говорила о намерениях получить дальнобойные ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 километров.

Хотя осенью 2023 года Украина все-таки получила долгожданное американское дальнобойное оружие, и все же в ограниченном количестве и, вероятно, для поражения конкретных целей. Дело в том, что Вашингтон, как отмечали американские СМИ, долго отказывался от варианта предоставления этих ракет из-за того, что прежде всего боялся применения ATACMS по территории России.

И еще одной весомой причиной стало то, что имеющийся запас этих ракет не позволяет предоставить их в большом количестве. Хотя справедливости ради стоит отметить, что в США больше ракет ATACMS, чем SCALP у Франции, Storm Shadow у Великобритании и Taurus у Германии вместе взятых (около 3 000 против 4 000).

Так называемые "умные" бомбы – компромиссное решение, ведь их объективно больше, и каждый снаряд в разы дешевле ракеты ATACMS, хоть дальность вдвое меньше. Для сравнения, дальнобойная ракета имеет стоимость около 1 миллиона долларов, в то время, как одна "умная" бомба – около 40 000 долларов.

Во время брифинга 30 января представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что США начали процесс передачи этого оружия Украине. Однако из соображений безопасности сроки поставок и количество ракет США не разглашают. И это уже означает, что в ближайшее время россиян ждет неприятный сюрприз.

Авиабомба + кассетный боеприпас = "умная" бомба

История "умных" бомб началась еще во время войны в Ираке. Тогда американские кассетные боеприпасы М26 зарекомендовали себя ужасно, в частности из-за колоссальной неточности. Поэтому, учитывая боевой опыт, США начали утилизацию этих боеприпасов. Однако эти снаряды имели ценную часть – реактивные двигатели. Поэтому при утилизации эту часть боеприпаса решили оставить. Но вопрос – зачем?

Ответ предложили компании Boeing и Saab Group, которые представили проект усовершенствования авиабомбы GBU-39, соединив их с реактивными двигателями от снарядов М26. Замысел инженеров заключался в том, что на авиабомбу нужно установить особый адаптер, который собственно и позволит присоединить двигатель, который будет способствовать запуску бомбы и выведению ее на нужную высоту.

В 2015 году состоялись первые испытания в рамках нового проекта. Компании, которые взялись за проект, из нового создали адаптеры для сочетания авиабомб и реактивных двигателей. Проект был признан успешным, однако его продолжили дорабатывать.



"Умная" бомба GLSDB / Фото Saab Group

Этот проект превратил авиабомбы GBU-39 в "умные" бомбы GLSDB, а дальность поражения выросла со 110 до 150 километров.

Невероятная точность: характеристики GLSDB

Теперь собственно стоит поговорить о характеристиках "умных" бомб. Прежде всего – о точности, которая не может не поражать. GLSDB способны попадать в цель на расстоянии до 150 километров (или до 70 километров в противоположном от выстрела направлении) с погрешностью до 1 метра. То есть запуск бомбы равен гарантированному попаданию в цель. Это стало возможным благодаря инерциальной навигационной системе с поддержкой GPS.

А теперь и о других характеристиках:

длина GLSDB – 3,91 метра, из которых 1,8 метра – это, собственно, авиабомба GBU-39;

диаметр боеприпаса – 24 сантиметра, что делает его больше похожим на ракету;

полный размах крыльев – 1,61 метра;

вес снаряда – 270 килограммов;

вес боевой части – 93 килограмма;

тип боевой части – многоцелевая;

пусковая платформа – РСЗО HIMARS или М270.

Мощность ракет позволяет уничтожать бронетехнику и даже проникать в железобетон. То есть склады, логистические пути, скопления вооружения и живой силы, фортификационные сооружения и другие цели могут быть поражены этими ракетами.

Испытания "умных" бомб: смотрите видео

Неуловимая цель для вражеской ПВО

GLSDB – фактически неуловимая для вражеской ПВО цель. Сочетание с реактивным двигателем кассетного боеприпаса позволило превратить GBU-39 из авиабомбы, которую запускают с самолета, в "умную" бомбу, которую запускают с наземных пусковых установок.

Реактивный двигатель бомба использует только для выхода на нужную высоту, поэтому после этого она становится незаметной для инфракрасных датчиков вражеской ПВО, ведь не оставляет теплового следа. Зато разворачиваются крылья "умной" бомбы, с помощью чего она летит к указанной цели.

Кроме того, GLSDB летит довольно низко. И даже если вражеская ПВО каким-то образом заметит ее, она обладает способностью маневрировать. Поэтому вероятность перехвата почти равна нулю.



GLSDB почти неуловимы для ПВО / Фото Saab Group

Куда может долететь GLSDB

Расстояние 150 километров – не много и не мало. В условиях российско-украинской войны это серьезное расстояние, ведь абсолютное большинство оккупированной территории с предоставлением этих боеприпасов становится целью для поражений.

"Умные" бомбы GLSDB с учетом линии фронта по состоянию на 31 января 2024 года позволят поражать вражеские цели на всех оккупированных территориях Харьковской, Донецкой и Запорожской областей и на абсолютном большинстве оккупированной территории Херсонской и Луганской областей. Также наличие этого оружия позволит поражать цели в северо-западной части оккупированного Крыма.



Куда достают "умные" бомбы / Карта DeepState

Но есть еще кое-что очень ценное. На оккупированных территориях живут наши граждане, наши люди, которые ждут ВСУ. Поэтому сверхважным в любой операции является предотвращение жертв среди гражданского населения, среди украинцев. Наши воины делают все, чтобы каждый выпущенный снаряд или ракета попадали исключительно во вражескую цель на оккупированной территории. Но всегда есть риски, ведь существует такой показатель, как погрешность попадания. Поскольку у "умных" бомб GLSDB такая погрешность чрезвычайно низкая, это позволяет наносить потери врагу с минимальными рисками для наших людей, которые живут в оккупации.